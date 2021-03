Passione, capacità e digitale. Il Covid non ferma Vanni Berna

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 15:36

Vanni Berna

Tanti progetti per il futuro

INTERVISTA FLASH

opo ben quattro anni di partecipazione dove si è sempre posizionati ai primissimi posti,ha conquistato quest'anno la 13ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola "" nella categoria Sala e Hotel con 29.437 preferenze.Laè arrivata anche grazie al passaparola degli appassionati che seguono le sue. Una carriera nel mondo del, nata da giovanissimo per caso con un corso per agente di commercio e la scelta di iniziare a rappresentare piccole realtà. La voglia di arricchire le proprie conoscenze sul prodotto ed il desiderio di migliorarsi nella sua attività lo porta a frequentare un corso, a diventare sommelier e a proseguire il percorso didattico perufficiale, poi direttore di corso e relatore, il più giovane del. Nel frattempo apre l’Enotecaa Mirano, oggi gestita con il fratello Ezio.L’inizio con La Grande Festa del Vino giunta alla 13ª edizione, poi Bollicine in Villa che hanno come palcoscenico Villa Farsetti a Santa Maria di Sala Venezia e quest’anno anche la prima edizione di Bollicine Wine Festival a Bologna. L'1 e 2 marzo inauguriamo la Biennale Internazionale del Vino Bio, la prima fiera del vino tutta digitale. L’obiettivo è quello di riunire produttori, operatori, buyer e opinion leader nel corso di due intense giornate di incontri, degustazioni, confronti e approfondimenti, finalizzati alla ricerca di nuove opportunità commerciali, all'avvio di innovative e fruttuose relazioni d'affari, in un ambiente appropriato, ad alta professionalità ed esclusivamente mirato al business to business. Ad oggi hanno confermato la loro presenza 50 buyer internazionali provenienti da circa 28 paesi.Nonostante le difficoltà di quest’ultimo anno siamo riusciti a portare a termine ben tre eventi abbastanza importanti e qualche serata a tema.A conduzione famigliare, aperta nel 2003. Dal 2010 abbiamo sviluppato la prima enoteca online della provincia di Venezia, l ’e-commerce in questo periodo ci ha permesso di recuperare in parte le mancate vendite del canale Horeca e di quelle stesse del negozio, risentiamo molto della mancanza dei turisti. Nel 2016 la nostra enoteca si è aggiudicata il titolo di “Sito web dell’anno” per la categoria shopping. La nostra enoteca ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il Food&Drink Award Wine retailer of the Year assegnato dal Magazine LuxLife per la sua specializzazione nella consulenza e nella stesura delle migliori carte dei vini.Sto organizzando una startup sempre sull’e-commerce che sfrutta l’intelligenza artificiale. Sarà dedicata al vino e al cibo, al momento non posso svelare altri dettagli.Sono frizzante e generosoTestardaggineSono determinato ed appassionato. Metto l’anima in tutto quello che faccioUn vino austriaco muffato della gangl wines Trockenbeerenauslese del 2008CatalanaRosso e gialloPodismo, da qualche anno mi sono appassionato alla danza bachataPodismo, calcio e rugbyNon ho più nessun animaleSe penso alla natura sceglierei il Kenya; per il clima la SpagnaPrimo LeviRoberto Benigni