Alessandro Nigro Imperiale è il miglior sommelier Ais d’Italia

Alessandro Nigro Imperiale è il “Miglior Sommelier d’Italia Associazione Italiana Sommelier 2022 - Premio Trentodoc”. Il sommelier ha ricevuto il prezioso riconoscimento, in partnership con l’Istituto Trento Doc, in occasione del 55° Congresso Nazionale di Ais, svoltosi a Sorrento (Na). Sommelier Ais Puglia, Nigro Imperiale, da anni in Francia, lavora al Four Seasons Grand Hotel di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Alessandro Nigro Imperiale



In finale 4 sommelier

Di origine pugliese, Nigro Imperiale ha superato le selezioni territoriali accedendo alla fase nazionale riservata a 18 professionisti, durante la quale si è confrontato con sommelier provenienti da tutta Italia. Oggi, 12 novembre, Nigro Imperiale ha trionfato sui gli altri tre semifinalisti: Marco Casadei, Artur Vaso e Simone Vergamini.



Le prove affrontate

La giuria, composta dai precedenti vincitori del concorso, da una rappresentanza di Ais, da stampa di settore e dall’Istituto Trento Doc, ha valutato i finalisti in diversi tipi di prove:

degustazione alla cieca,

prova in lingua straniera,

descrizione di uno spumante metodo classico, completa di proposta di abbinamento cibo-vino che ha coinvolto 4 o 5 Trentodoc.



I finalisti si sono sfidati in ulteriori prove:

abbinamento a un menu di cucina nazionale e/o internazionale;

decantazione e servizio di un vino rosso a scelta tra 3 alternative, con relativa

degustazione e descrizione emozionale;

comunicazione sulla traccia suggerita da immagini di territori, personaggi e vini di caratura internazionale.



Gli altri tre finalisti

Gli altri sommelier che hanno partecipato alla fase finale sono: