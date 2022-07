Ais Emilia: “Pronti ad affrontare ogni scenario grazie alla forza della passione”

Luca Manfredi è presidente di Ais Emilia, una regione che ha vissuto negli ultimi anni uno sviluppo verticale in tema di qualità e mercato del vino. Alcune sue province, come quella piacentina e reggiana, hanno fatto passi da gigante posizionandosi tra le migliori produzioni a livello nazionale. In questo intervento il presidente Manfredi manifesta tutta la positività e propositività che è nello spirito emiliano, rimarcando quel valore aggiunto che sono i numerosi soci iscritti ad AIS Emilia.

Luca Manfredi

Qual è la situazione dei sommelier in Emilia?

La situazione del sommelier in Emilia gode di buona salute. I nuovi iscritti ai nostri corsi si avvicinano al mondo del vino già consapevoli dell'argomento. Tra questi alcuni sono produttori, altri già coinvolti nell'universo vino per motivi di studio o di lavoro, ed hanno aspettative molto alte. Questo ci sprona non solo nel metterci in discussione e a confronto, ma ci stimola anche per offrire e garantire sempre alti standard di qualità dei corsi.

Quali sono invece le prospettive future?

Guardando avanti non possiamo che vedere prospettive positive, confermate da un trend di interesse ai corsi e alla vita associativa in continua crescita. Affrontiamo il cambiamento portato dalle ultime elezioni in modo propositivo e costruttivo, raccogliendo e implementando gli stimoli e l'energia positiva che abbiamo già percepito in campagna elettorale.

Con la Romagna c'è collaborazione?

L'Emilia è legata idealmente alla Romagna da un trattino, è quel trait d'union che ci unisce e nel quale crediamo sia io che Adolfo Treggiari, neo eletto Presidente di AIS Romagna. Insieme, le due realtà territoriali sono tra i primissimi posti a livello italiano per numero di Soci attivi. Entrambi siamo convinti di portare avanti un'unione di intenti che determinerà una crescita continua per le due "regioni", con opportunità e vantaggi sia per i produttori che per i soci.

Quanti iscritti avete?

AIS Emilia annovera circa 2500 appassionati, di cui il 20% è costituito da professionisti.

Che progetti avete per il nuovo anno associativo?

Il nuovo anno associativo di AIS Emilia si aprirà con molteplici novità alle quali stiamo lavorando alacremente e che preferiamo svelarle un po' per volta, non vogliamo togliere il gusto della sorpresa spoilerando il finale. Posso dire liberamente che, pensando ai soci, che sono il nostro valore aggiunto, abbiamo in programma di investire in cultura, un obiettivo primario che sicuramente porterà i suoi frutti. Abbiamo la carica giusta per affrontare ogni scenario con la massima energia, alimentati da un propellente sempre in combustione... la passione.