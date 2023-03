Paolo Porfidio miglior sommelier per Identità Golose 2023

In occasione della 16ª edizione della Guida di Identità Golose ai ristoranti d'Italia, Europa e Mondo, Paolo Porfidio, head sommelier di Terrazza Gallia, ristorante fine dining dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, ha ricevuto il premio come Miglior Sommelier 2023. Il riconoscimento gli è stato conferito per il suo modo di raccontare il vino con stile e personalità, oltre che per il suo impegno nel valorizzare la professione attraverso eventi di formazione in cui coinvolge i colleghi.

Paolo Porfidio

Porfidio: «Siamo noi i veri ambasciatori dei grandi produttori del territorio»

«Sono orgoglioso di aver ricevuto questo importante riconoscimento, che conferma che la strada percorsa fino ad ora è quella giusta. Un premio che mi sprona a proseguire con sempre maggiore entusiasmo il lavoro iniziato con Terrazza Gallia, una realtà che riconosce e valorizza il ruolo dei giovani professionisti in questo settore», dichiara Paolo Porfidio. «Se le doti tecniche non devono mancare, lo stesso vale per quelle comunicative: siamo noi i veri ambasciatori dei grandi produttori del territorio, a noi spetta il piacere di far avvicinare sempre più persone a un consumo consapevole e informato del vino, così da renderlo un momento di condivisione». «Sono davvero felice per questo premio, che rende merito alla passione di Paolo e di tutto il team di Terrazza Gallia per questa professione», aggiunge Gianrico Esposito, general manager dell'Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel. «Grazie alla sua visione e alle sue idee, i vini che seleziona accompagnano e completano ogni giorno le creazioni dei piatti dei fratelli Antonio e Vincenzo Lebano, rendendo l’esperienza degli ospiti davvero unica e completa».