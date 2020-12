Davide Canina: Ristorante chiuso? Ho l'occasione di visitare cantine

Primo Piano del 31 dicembre 2020 | 17:34

, piemontese, ingegnere di formazione, dopo 10 anni di ricerca e sviluppo, nel 2004 un viaggio in Langa fa nascere la sua passione per il mondo del.Si iscrive ad un- Associazione italiana sommelier per approfondirne la conoscenza. Una passione che diventa un lavoro, nel 2014, conaidi Alessandria, poi all’a La Morra. Oggi èe wine manager allaa Cioccaro di Penango di Asti,diInoltre è docente presso la scuola Afp Colline Astigiane e dal 2019 direttore dei corsiMonferrato, delegazione dell’, di cui cura anche l’iniziativa aspi@home, una serie di incontri virtuali per raccontare territori, vini e cantine.Un’occasione per visitare, quando è possibile, ed avere contatti costanti con le aziende. Come wine specialist collaboro con molte di esse per aggiornare la scheda tecnica dei loro vini e le note di. Ho creato,unprivato di appassionati di vino dove periodicamente vengono proposti dei video per accompagnare i consumatori alla scoperta di un vino o di un territorio. Enocombo vuole diventare un punto di riferimento, una guida alla scelta consapevole del vino attraverso una. Enocombo sta dando dei buoni risultati.La nostra selezione include vini piemontesi e Champagne. Un ottimo riscontro l’ha avuto ile poi gliUn riconoscimento per la mia crescita professionale ed un motivo di orgoglio. (