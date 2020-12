Scoprire ristoranti lontani con un semplice click

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 10:33

A

I camerieri a casa possono continuare a formarsi grazie a Internet

sserragliati in casa a causa del lockdown , isoffrono la mancanza della dinamica giornaliera del proprio lavoro. Come per tutti, le attuali problematiche d'impiego possono essere molto serie, e tenere duro è di certo la regola di base. In questa situazione vorrei dare un suggerimento utile per continuare a fare qualcosa di positivo per il proprio mestiere , per migliorarci anche durante questi momenti transitori.Parliamo di cultura, di storia e conoscenza della ristorazione mondiale, quella affermata, quella riconosciuta da cui prendere esempio, e di cui ogni Paese o singola città va fiero. Spesso però, anche se siamo esperti del mestiere, in realtà non conosciamo bene i nostri colleghi, quelli che lavorano nella ristorazione internazionale. La nostra finisce per essere una "" purtroppo limitata.E allora, con un po' più di tempo libero, e forti della nostra connessione wi-fi, perché non, un viaggio virtuale per incontrare e avvicinarci di più ai nostri colleghi? Attraverso il web possiamo "far visita" ai ristoranti di tutto il mondo, scegliendoli magari grazie all'ausilio delle recensioni dei critici o delle guide, sia locali che internazionali. Possiamo così conoscere la storia di questi ristoranti: alcuni sono finiti sulla cresta dell'onda negli ultimi anni, altri invece hanno profonde radici storiche che affondano bene nel tessuto sociale del loro territorio.È interessante conoscere ad esempio i fondatori di queste attività, vedere i volti dei personaggi che hanno contribuito o continuano a contribuire alla qualità e alla cultura della ristorazione del loro Paese.è spesso legata a cambiamenti epocali, a personaggi famosi, a momenti socio-culturali unici. Entrando neidei vari ristoranti possiamo visionare il fotografico che ne mostra l'architettura, o gli arredamenti che lo caratterizzano, ad esempio: ladi ogni ristorante spesso racconta una storia, attraverso opere e oggetti unici.Le foto poi mostrano location che, nel caso di molti ristoranti, sono uniche, speciali. Ristoranti meravigliosi all'ultimo piano dei grattacieli di Manhattan o in cottage stupendi con panorami unici, o ancora posti incredibili sperduti in isole tropicali o in strutture riqualificate alla stregua di vere e proprie opere d'arte. Un vero viaggio anche per i nostri sensi.Europa, Stati Uniti, Asia, Australia: non importa dove. Sono tutti luoghi raggiungibili col web. Possiamo anche approfittare di eventuali download dei menu delle pietanze, così da iniziare a vivere un ricco viaggio culturale fra tradizione e innovazione.Scaricare lepoi, ci assicura ad esempio tantissime informazioni riguardanti il mercato e il gusto degli avventori. Scoprire quali sono i vini che vanno per la maggiore può essere utile per il nostro mercato futuro e magari essere uno spunto per degustare etichette nuove, di aziende a noi sconosciute.Insomma, ricapitolando, un'opportunità per accrescere la nostra cultura da ristoratori professionisti, cogliendo le radici, i trend, gli spunti propositivi. Tutto questo ci permette di allargare la nostra visione per conoscere lo scenario globale.