Il settore è in ginocchio, proviamo a cambiare prospettiva

Vaccini agli operatore del settore, riapertura anche serale. Alcuni consigli per rialzarci

per tutti un periodo di stanchezza, di rabbia; siamo stressati, stufi di sentire palare ogni minuto in tv, sui giornali e suidi questo malvagioche sta cambiando non solo l’Italia ma il mondo intero. Per questa ragione ho posto una domanda ad alcuni dei miei associati-Associazione maitre italiani ristoranti alberghi: “Ora, al nuovo, quali suggerimenti porteresti, con lo scopo di combattere l'emergenzanel nostro settore?”.Questi sono i punti salienti che sono emersi dalla riflessione seguita alla mia domanda. Innanzitutto non è pensabile aprire per pochi giorni e poi richiudere, sarebbe più opportuno, anche negli, dando però regole anche più ristrette e severe, così da garantire la sicurezza degli ospiti.Dare sì la priorità ad anziani, medici, infermieri e addetti alle scuole per il. Ma considerare altresì urgente il coinvolgimento nelladei lavoratori del nostro settore , cosicché si possa riaprire in totale sicurezza, dando il primo input verso la ripresa delÈ condiviso che gliprevisti dai vari decreti siano risultati insufficienti. Ecco perché il nostro suggerimento è quello di utilizzare idell’agenda 2014-2020 per dare un contributo reale alle imprese che hanno subito un drastico. Sono soldi che l’Italia non ha utilizzato, ne rimangono ancora disponibili, ma bisogna fare in fretta prima che il Governo sia costretto a restituire il denaro di quel prestito.Bisognerebbe prestare più attenzione, dare voce alledi chi nel nostro settore ha lavorato e lavora ancora adesso, nonostante tutto! Non viene fatto, ed escludendo i diretti interessati, c'è il rischio di proporre misure e provvedimenti senza davvero conoscere il mondo dellae del turismo in generale. La strategia adottata fino ad oggi purtroppo ha messo in ginocchio il nostro settore. Gli aiuti e i non sono sufficienti per dar respiro alle attività che si muovono nella più totale confusione, tra, zona gialla, rossa e arancio.Allo stesso tempo però è giusto che tutti noi facciamo "mea culpa", pensando a come abbiamo operato durante questa emergenza. Se tutti noi e i tutti i nostri clienti avessimo rispettato le misure deisempre, forse qualcosa sarebbe cambiato e le aperture sarebbero state garantite. Al Governo quindi chiediamo piùsul territorio, per far in modo si eviti quel comportamento scorretto di tanti nostri colleghi e clienti "furbetti" che inevitabilmente lesiona tutto il settore.È ora che il Governo ci dia fiducia, che ci faccia tornare pian piano alla normalità, con un oculato: sanzionando chi sbaglia e magari premiando chi rispetta le procedure e riesce ad essere al passo con i vari Dpcm.La speranza è che questi nostri consigli vengano ascoltati,"umili", dati da chi sta continuando a lavorare da marzo 2019 senza tregua e nel rispetto delle misure. Ci auguriamo che ad ascoltarli sia chi può fare qualcosa per aiutare il nostro settore. Il desiderio è solo quello di, un lavoro che ci permette di vivere ma che allo stesso tempo ci piace moltissimo.