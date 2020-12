Gli unici “colori” che vogliamo sono quelli del nostro Tricolore

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 13:36

D

Dobbiamo aspettare, senza abbandonare mai la speranza di ritrovare, presto, le nostre abitudini e ricominciare così a vivere





Le Prugne della California

a quando siamo stati investiti da questo maleficoarticoli ne abbiamo letti e riletti. Anche io, in qualità di presidente di- Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi ho dato il mio contributo, trattando questo triste momento lache il sistema turistico-ristorativo sta attraversando. Ho scritto lettere e inviato mail a Ministri, Onorevoli, Governatori, ma di risposte a oggi non ne ho ricevuta nemmeno una. Forse sono bloccate in qualche ufficio postale, vista la pessima burocrazia che abbiamo in Italia...Intanto l'Italia, ad oggi, è divisa in zone. Anzi, per essere più precisi, in colori: rosso, arancione e giallo. Non voglio entrare nel merito di questa particolare condizione, penso che già se ne stia parlando abbondantemente. Tuttavia una domanda voglio porla, a me stesso e a tutti gli altri che come me vogliono vederci chiaro. Ci hanno obbligati a ridurre i posti a sedere nei nostri, nei nostri. Ci hanno costretti a munirci di materiale igienizzante-sanificante e (eventualmente) plexiglass . E ancora, ci hanno costretti a ridurre gli. Noi abbiamo obbedito: almeno il 90% di noi (se non di più) si è adeguato alle normative imposte. Lo abbiamo fatto mentre guardavamo fuori le metropolitane, i treni, i grandi magazzini e le discoteche più che affollati.Nonostante questo, ancora oggi ci sentiamo ripetere che il nostro, a prescindere dalle misure prese, rimane il settore considerato più rischioso - e di conseguenza il più penalizzato.A questo punto mi viene inevitabilmente da pensare che, come noi tutti, esseri umani, amiamo trascorrere qualche momento al bar o al ristorante, anche il "cliente covid" abbia trovato nei nostri locali il proprio luogo ideale, per insediarsi e prolificare.Ma penso anche che, per fronteggiare questa situazione critica, la voglia di dimostrare affetto, di stringerci e di abbracciarci, debba essere ancor tenuta "al guinzaglio". Al posto di queste dimostrazioni, dobbiamo esprimere a gran voce quel senso di speranza che ci appartiene e che non deve abbandonarci mai, aspettando quel momento in cui le nostre Regioni non saranno più divise tra rosse, arancioni e gialle . Colori ce ne saranno ancora, ma saranno il verde, il bianco e il rosso, quelli del nostro Belpaese, quelli del tricolore. Quel giorno potremo finalmente riprendere in mano tutte le nostre abitudini e ricominciare a vivere. È con questa speranza e questo augurio che noi di Amira ci prepariamo a questo Natale e al nuovo anno.