Pinot Nero con farrotto e finferle, perfetta simbiosi di sapori

Castel Firmian, la linea per la ristorazione firmata Mezzacorona che fa dell’eleganza il suo tratto distintivo, riprende la tradizione dei numerosi castelli del Trentino e si rifà all’omonimo Castello situato alle pendici del monte di Mezzocorona, in posizione dominante sulla Piana Rotaliana. La linea Castel Firmian comprende ad oggi 15 vini monovarietali in purezza, riconoscibili per eleganza, modernità e armonia del gusto.

Tra questi c’è il Pinot Nero Trentino Doc, un vino che si caratterizza per stile e modernità e che si rivela perfetto per esaltare un piatto dell’executive chef Stefano Goller, presidente dell’Associazione Cuochi Trentini: si tratta del “Farrotto mantecato con finferle, mirtilli neri e polvere di speck”. L’abbinamento con il farrotto nasce per naturale simbiosi: utilizzato anche per sfumare i mirtilli, il Pinot Nero Castel Firmian esalta note di piccoli frutti selvatici, nuances balsamiche e un piacevolissimo richiamo al sottobosco che legano perfettamente con gli aromi delle finferle, dei mirtilli stessi, del Trentingrana e della polvere di speck. All’assaggio, l’acidità e la delicata trama tannica del Pinot Nero Castel Firmian armonizzano l’avvolgenza della portata, generando simbiosi tra i sapori del piatto e del vino, lasciando il palato pulito e un gradevolissimo sapore.

Pinot Nero Trentino Doc Castel Firmian

Farrotto mantecato con finferle, mirtilli neri e polvere di speck

Ricetta di Stefano Goller, presidente Associazione Cuochi Trentini

Ingredienti (per 4 persone): 900 g brodo vegetale, 240 g farro biologico, 160 g finferle, 80 g mirtilli neri, 60 g Trentingrana Dop, 40 g polvere di speck, 40 g Pinot nero, 30 g scalogno, 25 g zucchero di canna, 20 g burro nostrano, 15 g prezzemolo tritato, 1 spicchio aglio, olio di oliva q.b., sale e pepe di macinino q.b.

“Farrotto mantecato con finferle, mirtilli neri e polvere di speck” di Stefano Goller

Preparazione: per prima cosa, pelare e lavare lo scalogno, tritarlo e farlo appassire in una pentola con un filo di olio di oliva e del sale. Aggiungere il farro, facendolo tostare; iniziare la cottura bagnando di tanto in tanto con il brodo vegetale. Lavare le finferle, asciugarle e spadellarle in un saltiere preriscaldato con un filo di olio extra vergine d’oliva e uno spicchio di aglio in camicia. A cottura ultimata, togliere i funghi dalla fonte di calore, eliminare lo spicchio di aglio e aggiungere il prezzemolo tritato, infine aggiustare di sapore con sale e pepe di macinino. Lavare i mirtilli, preriscaldare un saltiere, aggiungere lo zucchero di canna e, una volta che sarà quasi caramellato, aggiungervi i mirtilli neri; bagnare con il Pinot Nero, facendolo evaporare; togliere dalla fonte di calore. A cottura quasi ultimata del farro, aggiungere i mirtilli e la metà delle finferle trifolate. Togliere dalla fonte di calore mantecando con il Trentingrana grattugiato, il burro, dell’olio Uliva e del prezzemolo tritato. Servire nel piatto prescelto e guarnire con le finferle trifolate e la polvere di speck.

Nosio - Mezzacorona

via del Teroldego 1/E - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel 0461 616399