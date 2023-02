Tartare di manzo e Marzemino Musivum, accoppiata top

Stupire gli ospiti a tavola è sempre una sfida e per garantire il massimo dell’emozione: a un grande piatto va abbinato un grande vino. La tartare di manzo è una portata d’élite nella nostra tavola e il compagno perfetto che vi permetterà di ottenere l’effetto “wow” è sicuramente il Marzemino Superiore della linea d’elezione Musivum siglata Mezzacorona.



Musivum (dal latino “mosaico”) è il progetto che va a valorizzare ed esaltare i singoli vigneti del territorio trentino che si distinguono per qualità rare date da posizione, terreno e accudimento. Rese per ettaro molto limitate e modalità e tempi di vendemmia dedicati sono gli altri ingredienti che in vigna permettono di ottenere uve pregiate e di qualità unica.

Un grande vino che accompagnerà perfettamente la ricchezza del piatto

Non convenzionale, il Marzemino Superiore Musivum Mezzacorona si rivelerà sorprendente, caratterizzato da un sorso ricco e pieno al palato, esaltato da note aromatiche che spaziano da un frutto maturo e caldo come la prugna e la marasca, richiami balsamici di eucalipto e coriandolo e un contorno di frutta secca e mandorla che si sposerà con le nocciole tostate utilizzate per la preparazione della tartare. Un grande vino che con la sua struttura accompagnerà perfettamente la ricchezza del piatto e che con i suoi aromi darà enfasi e slancio agli ingredienti che lo arricchiscono. Inoltre, da non sottovalutare l’occhio che vuole la sua parte: il packaging moderno e accattivante Musivum sarà grande impatto per l’effetto sorpresa dei vostri ospiti.

Stupire gli ospiti a tavola è sempre una sfida e per garantire il massimo dell’emozione: a un grande piatto va abbinato un grande vino

Tartare di manzo battuta a coltello, con nocciole tostate, senape rustica e cipolla rossa, servita con cialde di Trentingrana con semi di lino

Ricetta dell'Executive Chef Stefano Goller, presidente dell’Associazione Cuochi Trentini

Ingredienti (per 4 persone): filetto di manzo g 500, Trentingrana grattugiato g 100, tuorli d’uovo g 80, nocciole tostate g 70, cipolla rossa g 60, senape rustica g 30, semi di lino g 25, prezzemolo tritato g 20, olio extra vergine d’oliva q.b. e sale e pepe di macinino q.b.

Procedimento ricetta: per prima cosa, tagliare a coltello il filetto di manzo e porlo in una ciotola. Tagliuzzare, quindi, le nocciole tostate e aggiungerle ai cubetti di carne. A questo punto saranno da aggiungere: la cipolla rossa tritata in precedenza, la senape rustica, il prezzemolo tritato e i tuorli d’uovo. Condire con dell’olio extra vergine d’oliva, sale e pepe di macinino. Lavorare il tutto finché risulterà un impasto omogeneo. Fare, quindi, riposare per una mezz'oretta in frigorifero per insaporire bene. Per preparare le cialde: porre un coppapasta su un foglio di carta da forno, cospargere con Trentingrana grattugiato mescolato a dei semi di lino e cuocere per qualche decina di secondi in forno a microonde a potenza massima.

Togliere, quindi, dal forno a microonde e fare rapprendere il formaggio. A questo punto creare dei medaglioni con la carne condita, da racchiudere fra due cialde di Trentingrana. Porre il composto al centro del piatto e guarnire con gli ingredienti utilizzati per la ricetta.

