Bignè, tartare di tonno, maionese allo scalogno e aneto

Bignè farcito con tartare di tonno, maionese allo scalogno e aneto con riduzione di vitello

Ricetta tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi



Ingredienti per 10 persone

Pasta bignè

120 g uova

77 g farina 00

62 g acqua

62 g latte intero

55 g burro

2,5 g sale

8 g zucchero



Maionese all'aneto e scalogno

2 tuorli

150 g olio di semi

15 g aceto di vino rosso

10 g aneto

2 scalogno

15 g zucchero

2 g succo di limone



Riduzione vitello e soia

100 g jus di vitello

15 g salsa di soia

15 g Amido di Riso Maizena Knorr (Unilever Food Solution)

10 g acqua

10 g salsa worcestershire

20 g burro salato

10 g miele



Tartare

150 g tonno

5 g scorza di limone

10 g olio di sesamo

2 g sale

2 g pepe



Finitura

q.b. erbe aromatiche

q.b. fiori eduli



Preparazione

Pasta bignè

Preparare una classica pasta choux e formare su un silpat dei piccoli bignè di 5 cm di diametro. Cuocere in forno a 180°C per 15 minuti.



Maionese all'aneto e scalogno

Appassire lo scalogno tagliato in brunoise in casseruola con lo zucchero e un po’ di sale. Sfumare con l'aceto e far ridurre. Con il resto degli ingredienti montare la maionese. Insaporirla con aneto e limone. Terminare aggiungendo lo scalogno in agrodolce.



Riduzione vitello e soia

Far ridurre il fondo con la salsa di soia ed il miele. Sciogliere la maizena in acqua e legare il fondo ridotto. Emulsionare la salsa con il burro freddo. Insaporire con salsa Worcestershire, sale e pepe. Riporre in frigo per il servizio.



Tartare

Tagliare il tonno a tartare. Condirlo con il resto degli ingredienti. Riporre in frigo per il servizio.



Finitura

Utilizzare gli ingredienti per ultimare la preparazione.



Servizio

Farcire i bignè con la tartare di tonno. Condirli prima con la maionese e poi con la salsa di vitello e soia. Finire il tutto con le erbe aromatiche.

