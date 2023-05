Cesar salad di fusilloni

Cesar salad di fusilloni.

Ricetta di Marco Tomasi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Fusillone

500g Fusillone di pasta fresca all'uovo Surgital - Laboratorio dei Tortellini

300g latte

75g Parmigiano Reggiano grattugiato

1 spicchio aglio

6g farina 00

6g burro

q.b.sale e pepe



Crostini di fusilloni

100g Fusillone di pasta fresca all'uovo Surgital - Laboratorio dei Tortellini

300g olio di semi di girasole

q.b.sale



Pollo e guanciale affumicato

200g petto di pollo

50g guanciale affumicato

5g olio di oliva

3g salvia e rosmarino

2g pepe affumicato

q.b.sale



Insalata

200g lattuga



Preparazione

Fusillone

Cuocere i fusilloni per 3 minuti in acqua bollente salata. In un pentolino portare ad ebollizione il latte con lo spicchio di aglio. Creare una salsa con il roux di burro e farina. Mantecare la pasta con la salsa ricavata, aggiungendo il Parmigiano Reggiano ed abbattere il tutto.



Crostini di fusilloni

Cuocere la pasta per 15-20 minuti, asciugarla e friggere in olio a 180°C

per 30 secondi e salare.





Pollo e guanciale affumicato

In una padella arrostire il petto di pollo con la salvia il rosmarino e l'olio. Condire con il sale e il pepe affumicato. Raffreddare il petto di pollo e tagliarlo a fettine sottili. Nella stessa padella arrostire il guanciale tagliato a striscioline sottili.



Insalata

Tagliare una parte della lattuga a julienne ed unirla alla pasta. Utilizzare le restanti parti per decorare.



Servizio

Mescolare in una boulle tutti gli ingredienti ed impiattare. Utilizzare i fusilloni croccanti e la lattuga per completare il piatto.

