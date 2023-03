Ecco il piatto primo classificato di Girolamo Castaldo: “Le balls cacio e ova”, ossia le polpette cacio e uova, sono una ricetta tipica che rallegra cuore e stomaco. Sono polpette preparate con ingredienti poveri, pane, uova, Pecorino Romano Dop e pomodoro.



Preparazione: 40 min.

Cottura: 50 min.

Difficoltà: facile



Ingredienti (15 polpette)



Per le balls

Pane, mollica sbriciolata 250 g

Pecorino Romano Dop grattugiato 150 g

uova medie 3

aglio 1 spicchio

basilico, sale e pepe q.b.

pane panko 250 g



Per la salsa di pomodoro all’olio aromatico

350 g passata di pomodoro pizzutello

Olio profumato

1 spicchio d’aglio

Timo limonato

olio extravergine di oliva 4-5 cucchiai

sale q.b.

olio per friggere



Crema di pecorino al limone

100 gr pecorino romano; acqua tiepida qb.

50 g panna montata





Crispy pecorino balls su passatina di pizzutello aromatico

Preparazione

Per le balls

Cacio e uova in una ciotola capiente strofina lo spicchio d’aglio per dare alla preparazione un sapore delicato. Poi unisci la mollica di pane spugnata, il pecorino, le uova 2 interi e i tuorli, il prezzemolo tritato e il pepe. Impasta tutto e poi, quando il composto risulterà omogeneo. Assaggiare e aggiustare sale e pepe.

Con le mani intinte nell’albume forma delle polpettine del peso di circa 30 g l’una, passale dentro il pane e rotolale tra i palmi in modo da dagli una forma sferica. Mettere in frigo.

Nel frattempo in una pentolina mettere a ridurre la passata di pomodoro e un pizzico di sale per circa 20 minuti a fuoco lento facendo attenzione a non farla attaccare. Deve essere ben addensata

olio aromatizzato Mettete l’olio extravergine in un pentolino e fatelo scaldare per qualche minuto, non deve essere bollente. Spegnete il fuoco sotto al pentolino con l’olio e aggiungete l’aglio e il timo. Poi unitelo al pomodoro addensato e fate



Per la crema di Pecorino Romano

Grattugiare il pecorino romano e metterlo in una coppa. Aggiungere un po’ d’acqua tiepida, pepare e profumare con la buccia di limone e aggiungere la panna montata. Mescolare il giusto tempo per consentire agli ingredienti di amalgamarsi.



Finitura

Friggere le balls in abbondante olio di arachidi portato a 175°C fino a che non diventeranno dorate, poi scolale e adagiale su un piatto coperto con carta assorbente da cucina così da assorbire l’olio in eccesso. Impiattare disegnando nel piatto una striscia abbondante di passatina di pomodoro poi

Posizionare le polpette e finirle con dei ciuffetti di crema di pecorino basilico fritto e zeste di limone.

