Cubo croccante di Provolone Dop

Ingredienti per 10 persone

Per il cubo croccante

300 g Provolone Valpadana Dop dolce

100 g bacon affumicato (tagliato a fette molto sottili)

150 g pangrattato

150 g farina

5 prugne secche denocciolate

3 uova

q.b. scorza di limone e arancia

q.b. olio di arachidi per friggere

Cubo croccante di Provolonde dolce Dop

500 g zucca gialla40 g cipolla bianca maturata15 ml olio evoq.b. brodo vegetale80 g brunoise di zucca50 g zucchero200 ml acqua15 ml aceto biancoq.b. sale e pepe1. Preparare dei cubi di provolone Valpadana Dop da 30 g ciascuno. Tagliare a meta, farcire con mezza prugna e avvolgere in una fetta di bacon. Passare prima nella farina, poi nell'uovo, nuovamente nella farina e infine nel pangrattato aromatizzato agli agrumi. Friggere in olio a 175°C.2. Tagliare la zucca a pezzetti, cuocere in forno a vapore. Una volta cotta frullarla con la cipolla maturata e, se necessario. aggiungere brodo vegetale per renderla cremosa.3. Sbollentare la brunoise di zucca in acqua, sale e aceto per pochi secondi, scolare e unire lo zucchero.Chiudere in sottovuoto al50% e cuocere nel roner per1ora a 80°C.Composizione del piatto: tagliare il cubo di provolone Valpadana Dop dolce, accompagnare la crema di zucca e guarnire con la zucca candita e piccole decorazioni vegetali.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.