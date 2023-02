Ingredienti per 10 persone

Per il tramezzino

600 g Gamberi boreali sgusciati Royal Greenland

10 fette di pane al latte

20 fette sottili di lardo di suino nero

3 g foglie di menta

q.b. pepe nero



Per la maionese di ostriche e mandarino

8 ostriche

6 mandarini

q.b. olio di semi

q.b. sale



300 g misticanza a foglie piccole

(lattughino, songino, spinaci, radicchio ecc)

Doppio crunch di gamberi boreali con lardo di suino nero dei Nebrodi, menta e maionese d'ostriche e mandarino

1. Tritare il gambero. condirlo con sale. pepe menta tritata e stenderlo in parti uguali su cinque fette di pane al latte, coprire con le restanti fette. pressare leggermente e abbattere. Tagliare il pane farcito a cubi regolari e avvolgerli uno ad uno con le fettine di lardo. cuocerli in padella antiaderente fino a doratura (se necessario passarli in forno statico).





2. Aprire le ostriche e conservare anche il liquido setacciato. mettere tutto in un bicchiere da frullatore unire il succo di 8 mandarini poco per volta e aggiungere l'olio di semi a filo fino a creare una maionese. Condire con sale e mettere la maionese in una sac à poche. Pelare a vivo uno o due mandarini sgranando dagli spicchi la polpa e mantenendo integri i piccoli pistilli che arricchiranno la misticanza nel piatto.



Composizione del piatto: mettere nel piatto 2 tramezzini di gambero, guarnire con punti di maionese. pistilli di mandarino e misticanza condita con pochissimo olio (per lucidare).

