Manca sempre meno alla festa più attesa in assoluto, il Natale, un momento magico per riunirsi con i propri affetti. Oltre al tradizionale pranzo di famiglia, riunirsi a cena con gli amici è diventato ormai un rito per ritrovare il piacere della convivialità. Per stupirli con un menù gustoso e alternativo, lasciatevi ispirare dai prodotti della campagna “L’eccellenza europea è una forma d’arte”: il Prosciutto di Carpegna Dop, chicca gastronomica tutta made in Italy, le Pruneaux d’Agen Igp, le note prugne provenienti dalla Francia, e undici prodotti Dop/Igp originari della Vallonia, regione del Belgio. Prodotti, questi, unici e speciali per il loro territorio d’origine, per la loro storia e tradizione produttiva, che li rendono dei veri e propri capolavori di gusto.

Focaccia farcita con Saucisson d’Ardenne Igp

Ricetta per 2 persone



Per la biga:

• Farina forte (W300), 160 g

• Acqua fredda, 72 ml

• Lievito di birra fresco, 2 g



Per l ’impasto:

• Biga del giorno prima

• Farina manitoba, 250 g

• Farina 7 cereali, 50 g

• Lievito di birra fresco, 7 g

• Sale, 15 g

• Zucchero, 5 g

• Miele, 10 g

• Acqua fredda, 275 ml



Per la salamoia:

• Acqua, 50 ml

• Olio, 50 ml

• Sale, 1 pizzico



Per farcire:

• Aghi di rosmarino, q.b.

• Saucisson d’Ardenne Igp



Ti manca qualche ingrediente? Puoi sostituire il miele con il malto d’orzo.



Procedimento

Preparare la biga: in una terrina aggiungere la prima parte di acqua, sciogliere il lievito all'interno e, una volta sciolto. Aggiungere la farina mescolando, finché non sarà chiamato tutto in causa pur rimanendo completamente slegato (avremo degli straccetti di pasta senza farina libera). Coprire con pellicola e far fermentare a Circa 16-18° per 20-22 ore.

Per l’impasto: una volta fermentata, trasferire la biga in planetaria. Aggiungere tutte le farine con il lievito ed il miele e mescolare con il gancio. Aggiungere acqua e zucchero poco alla volta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Trasferire l’impasto sul piano ed effettuare un primo giro di pieghe. Lasciare lievitare a temperatura ambiente fino a raddoppio (2-3 ore) coperto da pellicola. Una volta raddoppiato, trasferire sul piano e preformare l’impasto. Trasferire in una teglia 30 × 40 cm e coprire con pellicola. Lasciare riposare circa 1 ora, o fino a raddoppio del volume. Premere con i polpastrelli sulla superficie quindi bagnarla con la salamoia precedentemente preparata. Cospargere la superficie con aghi di rosmarino e cuocere a 230°C per circa 20 minuti. Sfornare, lasciare raffreddare e farcire con Saucisson d’Ardenne Igp.

