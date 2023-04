Ingredienti per 10 persone

Giardino vegetale

10 ciuffi di broccoli

10 Snack Spinaci, Piselli e Provola Bonduelle Food Service Italia

300 g maionese

1 mazzetto di aneto

1 bustina di zafferano

q.b. sale

q.b. germogli e fiori eduli

5 fette di pane in cassetta allo zafferano



Spiedino di falafel

10 Falafel Veggie Passion Bonduelle Food Service Italia

10 lamponi

1 avocado

1 limone

olio di arachidi per friggere

Il giardino vegetale

Rinvenire i broccoli 5 minuti in forno a 180°c, raffreddare e guarnire con maionese allo zafferano e maionese all'aneto.Friggere gli snack di spinaci, piselli e provola e passarli nel pane in cassetta tritato.Formare degli spiedini con i Falafel fritti, 1 lampone e 1 cubo di avocado condito con il succo di limone.Disporre gli stuzzichini sul prato e decorare con germogli e fiori.

