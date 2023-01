Ingredienti per 10 persone

Per l'halibut

1,25 kg Filetto di Halibut Royal Greenland

27,5 g sale fino

12,5 g zucchero di canna

5 g timo

5 g scorza agrumi

Halibut marinato con verdurine, crema liquida di salsa al formaggio tartufata e perlage di tartufo

200 g verdure miste (broccolo nero, cavolfiore, broccolo romano, finocchio, carote)50 g datterino giallo 50 g topinambur50 g funghi champignon freschi200 g formaggio cremoso20 g crema di tartufo biancoq.b acquaq.b xantana25 g succo di limone 150 g olio evoq.b sale e pepe50 g perlage di tartufoq.b germogli misti1. Parare il filetto di halibut e abbatterlo, asciugarlo bene e condire bene con il resto degli ingredienti. Lasciarlo riposare nella busta aperta per il sottovuoto circa 15minuti. Estrarre l'aria dalla busta e lasciar riposare in frigo per circa 12 ore.2. Per la brunoise mondare, lavare e tagliare a piccoli cubetti o ciuffetti le verdure (broccolo nero, cavolfiore, broccolo romano, finocchio, carote) sbollentare, raffreddare bene e tenere da parte. Aggiungere il resto delle verdure tagliate crude e saltare in padella con poco olio evo, aggiustare di sale.3. Scaldare in microonde la crema al tartufo e il formaggio cremoso con l'aggiunta di pochissima acqua. Frullare con l'aggiunta di poca gomma xantana per la giusta consistenza.Composizione del piatto: tagliare e parare in parti rettangolari i tranci di halibut marinato e sistemarli nel piatto con le verdure. Condire con la citronette e la salsa liquida. Completare con i germogli freschi e il perlage di tartufo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.