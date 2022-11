Mousse al Gorgonzola Dop con croccante alle noci

Ricette semplici, ma originali, per portare a tavola tutta la bontà del Gorgonzola Dop anche a Natale.

Mousse al Gorgonzola Dop con croccante caramellato alle noci e frutti rossi

Ingredienti

• 300 g di Gorgonzola Dop

• 150 g di mascarpone

• 1 cucchiaino di miele

• 100 g di lamponi

• 100 g di ribes

• 50 g di gherigli di noce

• 5 cucchiai di zucchero semolato





Preparazione

1. Iniziate con la realizzazione del croccante di noci.

2. Fate sciogliere lo zucchero in una padella antiaderente, una volta raggiunto un colore ambrato, unite le noci.

3. Mescolate bene fino a ricoprire tutte le noci e poi trasferite il composto su un foglio di carta forno.

4. Una volta raffreddato tritatelo grossolanamente con un coltello.

5. In una ciotola lavorate con l’aiuto di una frusta il Gorgonzola Dop con il mascarpone ed il miele fino ad ottenere un composto omogeneo.

6. Trasferite il composto in un bicchiere dai bordi bassi e guarnitelo con le noci caramellate ed i frutti rossi.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.