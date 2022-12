Manca sempre meno alla festa più attesa in assoluto, il Natale, un momento magico per riunirsi con i propri affetti. Oltre al tradizionale pranzo di famiglia, riunirsi a cena con gli amici è diventato ormai un rito per ritrovare il piacere della convivialità. Per stupirli con un menù gustoso e alternativo, lasciatevi ispirare dai prodotti della campagna “L’eccellenza europea è una forma d’arte”: il Prosciutto di Carpegna Dop, chicca gastronomica tutta made in Italy, le Pruneaux d’Agen Igp, le note prugne provenienti dalla Francia, e undici prodotti Dop/Igp originari della Vallonia, regione del Belgio. Prodotti, questi, unici e speciali per il loro territorio d’origine, per la loro storia e tradizione produttiva, che li rendono dei veri e propri capolavori di gusto.

Pollo alle Pruneaux d’Agen Igp

Ricetta per 2 persone

Ingredienti

• 6 sovracosce di pollo

• 1 cipolla rossa

• 1 carota

• 1 costa di sedano

• 1 bicchiere birra chiara

• 8 Pruneaux d’Agen Igp

• olio extravergine di oliva q.b.

• sale, q.b.

• pepe nero, q.b.

• rosmarino, q.b.



Procedimento

Fate rosolare bene in padella dopo aver salato e pepato le sovra cosce, iniziando prima dalla parte con la pelle. Togliere il pollo dalla padella e aggiungere le verdure (sedano, carota, cipolla) tagliate a brunoise e fate rosolare bene. Aggiungere ora il pollo e fare andare, poi sfumare con la birra chiara e aggiungere le Pruneaux d’Agen, fare andare fino a quando il pollo sarà ben caramellato. A fuoco spento aggiungere il rosmarino tritato e servire.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.