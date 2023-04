Ingredienti per 10 persone:

Il riccio

10 gusci di ricci

80 g polpa di ricci

30 g pan di semola

150 g Cavolo Nero Riccio Kale Bonduelle Food Service Italia

q.b. polvere di caffè

q.b. olio evo

q.b. sale e pepe



Spuma di mandorla

100 g mandorla pelata

3 dl latte

1 dl panna fresca

15 g albumina in polvere

q.b. sale

Il riccio nello scoglio

Condire la polpa di ricci con sale, pepe e olio evo.Tagliare a cubetti piccolissimi il pane di semola e saltarlo in padella fino a renderlo croccante.Cuocere il cavolo riccio a vapore per 4 minuti.Versare in una pentola il latte, la panna e le mandorle, portare a 90°C e frullare con il Hotmix Pro ad alta velocità per 2 minuti.Sistemare di sale ed aggiungere l'albumina, frullare per ancora 30 secondi.Versare il composto ottenuto in un sifone da panna e caricare con 2 ricariche, sbattere energicamente e far riposare per 2 ore.Riscaldare a bagnomaria a 62°C.Cuocere il cavolo nero riccio Kale in forno a vapore per 4 minuti. Raffreddare in abbattitore e condire con sale e olio evo.Comporre il riccio mettendo un cucchiaino di polpa di riccio dentro il guscio, qualche crostino di pane sopra, poi le foglie di cavolo riccio Kale ed infine la spuma di mandorle sifonata e la polvere di caffè.

