Ingredienti per 4 persone



Per la tartare



12 gamberi rossi di Mazara del Vallo

25 g di caviale



Per la crema al prezzemolo



250 g di fumetto

50 g di prezzemolo

100 g di olio evo

100 g di olio di semi

Tartare di gamberi rossi, prezzemolo e caviale

Per la tartare



Privare i gamberi rossi del carapace e dell’ intestino, tagliarli a piccoli tocchetti fino ad ottenere una tartare, condire con olio e sale, quindi creare successivamente delle palline e riporle in frigorifero.

Per la crema al prezzemolo



Frullare i 250 gr di fumetto freddo con il prezzemolo, filtrare il tutto e quindi montare con i due oli come fosse una maionese.



Impiattamento



Al centro di una fondina adagiare la crema a specchio, riporre tre palline di tartare e su ognuna posarvi una punta di caviale con un filo di olio evo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.