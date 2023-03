Ingredienti per 10 persone

500 g pasta sfoglia

700 g ricotta

150 g Mozzarella di bufala Campana Dop tritata e strizzata bene

150 Grana Padano Dop

Sale q.b

Pepe q.b

Noce moscata q.b

200 g spinaci

4 carciofi

5 uova intere

2 tuorli (per l’impasto)

3 tuorli (da spennellare sulla torta)

200 g prosciutto cotto

200 g casera a fette

Torta di verdure della Quaresima

1. Cuocere gli spinaci in abbondante acqua bollente e salata. Scolarli e strizzarli bene. Conservare da parte.2. Pulire i carciofi, eliminando le foglie esterne e la barbetta centrale. Cuocerli sottovuoto in forno a vapore per 25° a 100°.3. In una bacinella mescolare la ricotta con la mozzarella e insaporire con Grana Padano, sale, pepe, noce moscata e unire gli spinaci tritati leggermente. Aggiungere un tuorlo d’uovo.4. Stendere la pasta sfoglia su una tortiera da 26 cm di diametro. Far sbordare la pasta e disporre uno strato di prosciutto cotto, uno di formaggio casera tagliato a fette sottili, riempire con la farcia di ricotta. Fare degli incavi e riempirli con 5 uova private del guscio e crude. Coprire con prosciutto e casera. Chiudere la torta con un ultimo strato di sfoglia. Pizzicare i bordi per sigillare il tutto. Spennellare con il tuorlo d’uovo e decorare con i rappi di una forchetta formando delle righe concentriche.5. Cuocere la torta in forno per 45 minuti a 180°.: una volta raffreddata, tagliare la torta e servirla sul piatto.

