Hamburger di Podolica calabrese, cipolla di Tropea e maionese leggera

Hamburger di Podolica calabrese, spinacino, cipolla di Tropea in agrodolce, pancetta e maionese leggera

Hamburger di Podolica calabrese, spinacino, cipolla di Tropea in agrodolce, pancetta e maionese leggera.

Ricetta di Carmine Cataldo della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Hamburger

1,5 kg polpa di vitello

30 g sale

15 g pepe nero



Insalatina di spinacino

400 g spinacino fresco

15 g sale

5 g pepe nero

60 g olio evo

75 g Maionese Leggera Senna

5 g succo di limone



Patata fondente

500 g patate

375 g burro chiarificato

10 g sale

q.b. timo fresco

q.b. aglio



Cipolla in agrodolce

250 g cipolla rossa di Tropea

80 g zucchero

16 g sale

300 g vino rosso

300 g aceto rosso

5 pz buccia d'arancia



Pancetta croccante

10 fette di pancetta arrotolata



Salsa al pane

600 g pane raffermo

50 g cipolla bianca

5 g timo

90 g olio evo

1,2 kg fondo bruno di vitello



Preparazione

Hamburger

Tritare la polpa di vitello. Insaporire e ricavare degli hamburger da 150 g cadauno.



Insalatina di spinacino

Condire l'insalatina di spinaci no con olio, limone, maionese leggera, sale e pepe nero.



Patata fondente

Pulire le patate e rifinirle. Ricavare delle fette e cuocerle nel burro chiarificato con il timo e l'aglio.



Cipolla in agrodolce

Portare a bollore i liquidi insieme allo zucchero, il sale e la buccia d'arancia, cuocere la cipolla tagliata a julienne per otto minuti.



Pancetta croccante

Essiccare leggermente la pancetta in microonde.



Salsa al pane

Rosolare in padella la cipolla con olio evo, aggiungere il pane tagliato grossolano e farlo tostare. Diluire con il fondo bruno di vitello e frullare il tutto con un frullatore ad immersione, filtrare.



Servizio

lmpiattare adagiando l'hamburger sulla patata fondente e completare con insalatina di spinaci no, cipolla rossa, maionese e pancetta. Servire la salsa di pane liquido in una ciotolina a parte.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.