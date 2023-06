Lombetto di agnello, cremoso di patate, paprika e sesamo

Lombetto di agnello, cremoso di patate al lardo, paprika e sesamo, polenta con caciocavallo silano e salsa burger

Lombetto di agnello, cremoso di patate al lardo, paprika e sesamo, polenta con caciocavallo silano e salsa burger.

Ricetta di Carmine Cataldo della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Lombetto d'agnello

2,5 kg carré d'agnello

200 g burro chiarificato

250 g Salsa Burger Senna

q.b. sale, timo, aglio



Cremoso di patate al lardo

500 g patate

120 g lardo

120 g pane raffermo

25 g paprika dolce

100 g sesamo



Cilindro di polenta

800 g bordo di carne

300 g polenta

16 g sale



Fonduta di caciocavallo

650 g latte

600 g caciocavallo



Giardiniera in agrodolce

200 g peperoni

200 g carote

200 g zucchine

200 g cavolfiori

320 g zucchero

400 g aceto bianco

1 l acqua

100 g sale



Cavoletti di Bruxelles grigliati

200 g cavoletti di Bruxelles

q.b. olio evo, sale



Pancetta croccante

600 g pane raffermo

50 g cipolla bianca

5 g timo

90 g olio evo

1200 g fondo bruno di vitello



Cipollotto grigliato

350 g cipollotto

q.b. olio evo e sale

Preparazione

Lombetto d'agnello

Disossare l'agnello. Insaporire il lombetto e rosolarlo in padella con il burro chiarificato e gli aromi.

Terminare la cottura in forno a 160°C con sonda al cuore a 55°C. Con gli ossi ricavare un fondo di agnello classico, che andrà aromatizzato con la Salsa Burger Senna.



Cremoso di patate al lardo

Cuocere le patate in acqua, schiacciarle e insaporirle con il lardo sciolto in padella. Preparare la panure con pane raffermo, paprika e sesamo ed utilizzare per condire le patate.



Cilindro di polenta

Al brodo bollente, incorporare la farina di mais e cuocere per 45 minuti regolandola di sale. Una volta cotta, versarla in cilindri di acciaio oleati e far raffreddare.



Fonduta di caciocavallo

In un pentolino far fondere il caciocavallo nel latte messo a bagno precedentemente per 12 ore. Mantenere a bagnomaria.



Giardiniera in agrodolce

Portare a bollore acqua, aceto, zucchero e sale, e immergere le verdure tagliate a julienne. Togliere dal fuoco e lasciare nel liquido per 30 minuti.



Cavoletti di Bruxelles grigliati

Pulire i cavoletti di Bruxelles e tagliarli a metà, grigliare e condire con olio e sale.



Pancetta croccante

Essiccare leggermente la pancetta in microonde.



Cipollotto grigliato

Pulire i cipollotti e tagliarli a metà, grigliarli e condirli con olio e sale.



Servizio

Porzionare e posizionare il lombetto nel piatto con uno strato di patate al lardo cosparso di panure. Seguendo un senso orario porre il cilindro di polenta, le verdure croccanti, lo spuntone di salsa burger, il cipollotto grigliato e i cavoletti di Bruxelles. Versare un cucchiaio di fonduta sul cilindro di polenta e accompagnare il tutto con il fondo d'agnello diluito con la Salsa Burger Senna.

