Mole

Porro 95g

Cipollotto 40g

Olive denocciolate nere in salamoia 110g

Pomodori 250g

Peperone rosso (se si trova meglio nero) 290g

Bruciare tutte le verdure e le olive alla brace.

Aggiungere poi

25 g miso

40g capperi dissalati

30g salsa soia

30g salsa pesce

2,5 g aglio

8g sciroppo tamarindo

5g aceto balsamico

120g prugna secca

15g caffè macinato

Frullare tutto, poi pacossare più volte

Maiale, mole nero, indivia e arancia

Costine di maialino

Carrè cotto a 54° per 100 minuti.

Rosolato in padella solo sulla pelle per renderla croccante



Millefoglie indivia

Indivia sfogliata poi brasata con burro, riduzione di arancia e fondo di maiale.

Compattare le foglie di indivia brasata in una teglia, raffreddare e tagliare in rettangoli 3 x 6 con il liquido

restante della cottura laccare l’indivia al momento del servizio. Completare la millefoglie con polvere di caffè e polvere di arancia.

Germogli di wasabina sul maiale



Per la piadina

Pancia di maiale alle erbe mediterranee cotta a bassa temperatura 72° 12 ore laccata con salsa pibil.

Cipolla in agrodolce

Indivia in giardiniera

Peperoncini verdi crudi

Maionese alla senape



Per la mayo

130g olio semi

50g uovo

10g aceto riso

2g sale

5g senape

Salsa pibil

50g grani achiote

200g succo arancia

100g succo lime

Frullare bene fino ad avere una salsa liscia

Prendere 100g di base achiote e agrumi, aggiungere

300g fondo maiale ben ristretto

30g glucosio anidro

