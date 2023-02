Ingredienti per 10 persone

Per le polpettine di Angus

800 g Scamone bovino American Angus Beef

200 g pane in cassetta

2 dl latte

2 uova

2 limoni

q.b. erba cipollina e aneto

q.b. sale e pepe

q.b. olio evo



Per il sugo

1 cipolla

2 carote

2 coste di sedano

ossa e cartilagine di angus

100 g concentrato di pomodoro

1 dl mosto cotto

2 foglie di alloro

q.b. sale e pepe

q.b. olio evo



Per la spuma di patate

100 g patate lesse schiacciate

10 g albumina in polvere

2 dl panna fresca

2 dl latte fresco ps

30 g Ragusano Dop grattugiato

q.b. sale e noce moscata

Polpettina di Angus al sugo

2 patate20 carote baby1 cipolla1. Ammollare il pane in cassetta privato dei bordi nel latte. Impastare la carne tritata con il pane ammollato, sale e pepe, la buccia di limone grattugiata, le erbette tritate, le uova e l'olio evo. Formare 30 piccole polpettine e cuocere in brodo vegetale.





2. Tritare finemente sedano,carote e cipolla, rosolare in olio evo ed aggiungere le ossa e le cartilagini. Soffriggere per 5 minuti, aggiungere il mosto cotto, il concentrato di pomo­doro, l'acqua e le foglie di alloro. Cuocere per 2 ore a fuoco basso, sistemare di sale e pepe.



3. Per la spuma frullare tutti gli ingredienti al cutter, sistemare di sale e versare tutto nel sifone, ricaricare con 2 ricariche e tenere in caldo a 52°C.



4. Per le guarnizioni sbucciare le patate e formare dei cubettoni, sbianchirli in acqua bollente, asciugare e friggere. Mondare le carote, sbianchire in acqua bollente e saltare in padella con olio evo e sale. Cuocere la cipolla sotto il sale in forno per 40 minuti, sbucciare e ricavare 20 faldine.



Composizione del piatto: adagiare 3 polpettine per ogni piatto, cospargere di sugo,soffiare la spuma di patate e guarnire con 2 cubettoni di patate, 2 carote e 2 falde di cipolla.

