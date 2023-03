Rollè di agnello:

- 1 coscia di agnello

- Vino rosso q.b

- 5 spicchi di aglio

- 5 pz bacche di ginepro

- 2 rametti di rosmarino

- 3 rametti di timo

- 3 foglie di alloro

- Sale q.b

- Olio evo q.b

- 30 gr di fondo agnello



Riporre la coscia di agnello in un contenitore, salarla e cospargerla con un po’ di olio evo.

Aggiungere gli spicchi d’aglio, gli aromi ed il vino rosso a coprire e far marinare in frigorifero per una notte.

Il mattino togliere dalla marina, chiudere sotto vuoto e cuocere per 12/13 h a 72°.

Una volta cotto spolpare, aggiungere il fondo, un po’ di sale e incominciare a fare i rollè con un velo di pellicola trasparente.

Timido con carattere

- 100 gr di cicoria- 60 gr di acqua- 2 gr di sale- Xantana q.bSfogliare e lavare la cicoria; sbollentarle in acqua e raffreddare in acqua e ghiaccio.Strizzare bene la cicoria e inserire nel mixer con acqua, sale e xantana.In fine filtrate e togliere l’aria nel sottovuoto per renderla liscia.- 1 cipolla rossa Mettere la cipolla con la buccia nel barbecue e lasciar cuocere a 170/180° per circa 25 minuti.Dopo di che dividere le cipolle a metà per il lungo e piastrare con l’olio d’oliva.Una volta arrostite ricavare delle sfoglie di cipolla che faranno da contenitore per l’estratto di cicoria.- 3 kg di cipolla dorata- 500 gr di carote- 500 gr di porri- Olio q.b- 30 kg di scarti di agnello- Acqua q.bTagliare le verdure grossolanamente, metterle in pentola con un po di olio e arrostirle.Tostare gli scarti di agnello.In fine unire tutto in una pentola e coprire con acqua.

