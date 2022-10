«Per essere un grande chef bisogna cominciare dalla parte più difficile, i dolci» sostiene Pasquale Tozzi, Executive Chef dei ristoranti Il Magnolia e Il Pescatore, situati all’interno del 5* Lusso Grand Hotel Fasano & Villa Principe a Gardone Riviera (Bs). Quando era un giovane apprendista dell’arte della cucina, decise di iniziare dalla pasticceria: «passavo tutti i pomeriggi in un laboratorio per imparare le basi. Adesso, la mia cucina è contaminata dalla pasticceria e viceversa». Come succede nel cavallo di battaglia 100% Cioccolato, un dessert nato al Grand Hotel Fasano & Villa Principe, tra il 2009 e il 2015, quando Pasquale Tozzi era sous-chef. «Si tratta di un dessert che tutti mi chiedono e che è nato dalla volontà di riprodurre in un dolce, attraverso un gioco di consistenze e temperature, un percorso nelle diverse sfumature del cioccolato, così da offrire al palato dall’esperienza del fondente all’80% fino a quella del sorbetto al cioccolato bianco».





100% Cioccolato

• 100 g acqua• 100 g zucchero a velo• 100 g cacao 20/24• 25 g fave di cacao tostatePortare a bollore acqua e zucchero a velo. Una volta giunto a bollore, togliere dal fuoco e unire subito il cacao e le fave di cacao. Mescolare con l’aiuto di una marisa. Stendere uno strato sottile su un tappetino di silicone e mettere a seccare a 90°C per circa 3 ore.• 500 g acqua• 50 g latte intero• 380 g cioccolato bianco Opalys 33%• 20 g glucosio• 5 g farina di semi di carrubePortare a 80°C acqua, latte, glucosio e farina di semi di carrube. Versare sul cioccolato bianco ed emulsionare senza incorporare aria con l’aiuto di un frullatore a immersione. Lasciar stabilizzare in frigorifero a 4°C per circa 12 ore. Versare in un bicchiere da pacojet e congelare rapidamente.• 200 g albume• 20 g farina• 50 g cioccolato al latte• 150 g pasta di noccioleFondere il cioccolato a 45°C. Unire la pasta di nocciole, l’albume e infine la farina. Frullare il tutto e passare a setaccio fine. Caricare un sifone da mezzo litro e aggiungere 2 cariche di gas. Lasciare riposare per circa 3 ore. Dressare in un contenitore quadrato abbastanza capiente (in cottura sviluppa di quasi il triplo). Cuocere in microonde a 800 W per circa 1 minuto e 20 secondi.• 100 g zucchero di canna• 220 g farina• 60 g maizena• 100 g burro • 60 g cacao 10/12• 50 g latte• 2 g saleTagliare il burro a cubetti e mantenerlo in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. Mettere in una planetaria con la foglia tutti gli ingredienti tranne il burro. Mescolare per qualche minuto, aggiungere i cubetti di burro e lasciar impastare il tutto. Stendere in placca e cuocere a 170°C per circa 9 minuti.• 250 g latte• 50 g tuorlo• 50 g zucchero• 25 g maizena• 150 g cioccolato fondente Komuntu 80%• 100 g burro Mescolare zucchero e maizena. Unire i tuorli e mescolare bene. Unire il latte a 60°C, stemperare bene e portare a 84°C. Versare sul cioccolato e, con l’aiuto di un mixer ad immersione, emulsionare. Aggiungere infine i fiocchi di burro freddo e mantecare il tutto. Conservare in frigo a 4°C.• 250 g latte• 250 gr panna• 300 g cioccolato Guanaja 70%Portare latte e panna a 90°C. Versare sul cioccolato e lasciare in infusione per circa 10 minuti. Mixare facendo attenzione a non inglobare aria all’interno della salsa. Ritirare e usare all’occorrenza. Mantenere in frigo a 4°C.

FINITURA

Alla base del piatto, fare una spirale con il cremoso di cioccolato fondente. Posizionare tre pezzi di spugna distanziati tra loro. Adagiare lo streusel e, sopra, una quenelle di sorbetto al cioccolato bianco. Terminare con tre pezzi irregolari di cialda al cacao e fave di cacao e dei punti di salsa al Guanaja.

