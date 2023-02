Biscotto alla carruba, mousse al basilico

Ingredienti per 10 persone

Per il biscotto alla carruba

240 g Farina Fior d'Arancio Pivetti

60 g burro

120 g uova intere

35 g farina di carruba

78 g zucchero a velo

1 g sale fino



Per la mousse al basilico

150 g latte

5.5 g gelatina

225 g cioccolato bianco

10 g burro di cacao

320 g panna fresca

50 g estratto di basilico

1 bacca di vaniglia

Biscotto alla carruba con namelaka all'olio evo e mousse al basilico

Preparazione

1. Sabbiare burro, farina, farina di carruba e sale. Aggiungere lo zucchero e di seguito le uova. Lascare riposare, stendere la pasta. tagliare in 20 rettangoli sottili ed infornare a160°C.



2. Mettere in infusione la sera prima la vaniglia con la panna fresca. Bollire il latte e scioglier­ vi la gelatina ammorbidita in acqua fredda. poi versare sul cioccolato e il burro di cacao precedentemente sciolti, emulsionare il tutto con il minipimer. Aggiungere poi l'estratto di basilico e mixare: quando il composto sarà tra i 37 e i 42°C aggiungere la panna montata. Far stabilizzare in frigo fino a raggiungere consistenza per sac a poche.





3. Sciogliere il cioccolato a 55°C ed emulsionare con l'olio. Bollire il latte con il glucosio, e aggiungere la gelatina ammorbidita. Raffreddare il composto e quando avrà raggiunto i 35°C unire la panna fredda ed emulsionare. Far cristallizzare in frigo per almeno 5 ore.



Composizione del piatto: dressare la mousse al basilico fra due sottili rettangoli di biscotto e con la bocchetta Saint Honoré completare il dessert con la namelaka, decorandolo infine con ciuffetti di micro basilico.

