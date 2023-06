Charlotte Bonjoy al cioccolato, limone e meringa

Charlotte Bonjoy al cioccolato, limone e meringa.

Ricetta di Antonio Dell'Oro della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

70 Savoiardi Bonjoy Bonomi



Crema al limone

160 g succo di limone

50 g latte fresco

3 g zeste limone grattate

200 g zucchero semolato

225 g uovo intero

50 g tuorlo

18 g amido di mais

200 g burro

18 g massa di gelatina



Meringa italiana gelatinata

60 g acqua

200 g zucchero semolato

125 g albume

50 g zucchero semolato (b)

10 g massa di gelatina



Bagna al limone e limoncello

250 g acqua

200 g zucchero semolato

6 g scorze di limone

15 g limoncello



Preparzione

Crema al limone

Unire l'amido e lo zucchero semolato ed aggiungerli a pioggia nelle uova e tuorlo; miscelare per bene ed unire il succo di limone, il latte e le zeste. Portare il tutto a bollore. Unire al composto la gelatina idratata e strizzata ed il burro a fiocchetti molto freddo; miscelare fino ad ottenere un composto liscio e mixare con frullatore. Mantenere in frigorifero fino al momento del servizio.



Meringa italiana gelatinata

Portare a 120°C acqua e zucchero (A); nel frattempo montare leggermente in planetaria albume e zucchero (B).

Una volta raggiunta la giusta temperatura dello sciroppo, versarlo a filo su albumi in montata; aggiungere la massa di gelatina sciolta precedentemente. Montare fino al raffreddamento, dressare sul dolce oppure conservare ed utilizzare all'occorrenza.

Bagna al limone e limoncello

portare bollore l'acqua, zucchero e scorze limone, attendere il completo raffreddamento ed inserire il limoncello.



Servizio

Inumidire i Bonjoy mini al cioccolato con la bagna al limoncello, formare la classica corona da charlotte mantenendo i biscotti in senso verticale fermati da un anello di cioccolato temperato. Farcire l'interno del cerchio con la crema al limone alternata ad uno strato di biscotti Bonjoy inumiditi con bagna. Ultimare il dolce con la meringa italiana dressata utilizzando sac à poche con bocchetta liscia n.16; fiammeggiare leggermente la meringa e decorare a piacere con cioccolato e zeste di limone fresche o candite.

