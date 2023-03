Ingredienti per 10 persone

Per la crema di Alpigiana

215 g Formaggio fresco Alpigiana Bayernland

225 g Panna 35% Bayerland

12 g miele

70 g zucchero semolato

25 g tuorlo d'uovo

20 g acqua

6 fogli gelatina (acqua per idratare totale 36g)

1 zeste limone

Cilindri di Alpigiana con croccantino al riso soffiato e biscuit ai frutti rossi

58 g cioccolato bianco 29% burro di cacao35 g cioccolato al latte 38% cacao80 g pralinato nocciola80 g pasta pistacchio60 g riso soffiato250 g farina w 28080 g latte5 g lievito3 g sale13 g zucchero semolato70 g uova intere (circa 1.5)80 g burro 250 g sciroppo 30°8125 g polpa lamponi 6 g gelatina in fogli300 g Panna 35% Bayerland125 g zucchero15 g fecola50 g latte2,5 g gelatina in fogli1. Cuocere acqua e zucchero a 121°C versare sui tuorli e far montare. Aggiungere il miele all'Alpigiana e ammorbidire leggermente nel microonde. Quando la pate à bombe sarà fredda prelevarne una piccola parte e fondervi la gelatina. Unire al resto della pate à bombe, aggiungere l'Alpigiana e terminare con la panna montata. Dressare immediatamente con la sac à poche in uno stampo a cilindro, lisciare con spatola a gomito.2. Sciogliere le coperture, aggiungere il pralinato e la pasta pistacchio, incorporare il riso soffiato, stendere in uno strato di mm 3/ 4 di spessore.3. Impastare la farina, il latte, il lievito e lo zucchero semolato: incordare l'impasto ed aggiungere le uova ben fredde. Impastare fino a che si stacca dalle pareti dell'impastatrice, aggiungere il sale ed infine il burro, lavorare fino a quando l'impasto sarà liscio. Lasciare 45 minuti a temperatura ambiente, fare delle pieghe e conservare al freddo per 6/12 ore. Inserire l'impasto negli stampi da pancarré, lasciare lievitare per circa 2 ore ad una temperatura di 28°C, fino a raggiungere meta altezza dello stampo. Cuocere in forno a180°C per circa 25 minuti, togliere dallo stampo e lasciare asciugare.4. Bollire lo sciroppo con la polpa di lamponi, aggiungere la gelatina già adeguatamente idratata.5. Fare bollire la panna con lo zucchero, miscelare la fecola con il latte freddo, versare sulla panna e portare a 90°C, aggiungere la gelatina idratata, raffreddare ed utilizzare a 45°C.: tagliare e glassare i piccoli cilindri di crema Alpigiana a-18 con la glas­ sa bianca alla panna a circa 40°C, adagiarli su rettangoli di pasta brioche imbevuti nella bagna ai frutti rossi. Dressare sul piatto e accompagnare con la componente croccante del dessert e delle gocce di purea di lamponi. Decorare ogni cilindro con una piccola griglia di cioccolato bianco, ribes rosso e atsina cress.

