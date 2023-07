Fragola, ricotta, marzapane

Ricetta di Gaetano Trovato, socio Euro-Toques e chef due stelle Michelin del ristorante Arnolfo a Colle di Val d'Elsa (Si).

MOUSSE SPUMA RICOTTA FRESCA

se fresca

ricotta 600g

panna 220g

gelatina 11g

zucchero velo 50g se asciutta

ricotta 500g

panna 450g

gelatina 7g

zucchero velo 50g

scorza limone n.1

cariche sifone n.2



Nel boccale del Bimby mettere la ricotta a mixare con la scorza di limone. Unire la gelatina sciolta di poca panna e la rimanente panna liquida. Mettere tutto nel sifone e inserire due cariche. Sifonare direttamente negli stampi e abbattere.

SORBETTO FRAGOLA E MANDORLE AMARE



fragole cotte 500g

succo limone 15g

zucchero 150g

destrosio 40g

glucosio 50g

stabilizzante 4g

acqua 180g

mandorle amare 8g



Per prima cosa tagliare a pezzi le fragole e metterle a macerare con lo zucchero e il succo di limone. Appena avranno prodotto abbastanza liquido, prelevarlo e portarlo a bollore in una pentola. Una volta che bolle unire le fragole e cuocere per alcuni minuti senza far perdere loro il colore e facendo evaporare parte dell’acqua in eccesso. Pesare le polveri e miscelarle tutte insieme con una frusta. Nel frattempo scaldare l’acqua a 85 C e disperdere le polveri. Far raffreddare completamente. Unire le fragole e le mandorle amare e frullate con cura ma non setacciate. Far riposare la miscela una notte in frigorifero. Abbattere e mantecare all’occorrenza.

CHIPS DI FRAGOLA



Tagliare le fragole finemente a mandolina e far essiccare su carta forno per alcuni giorni.

ASPIC/TATIN DI FRAGOLE



fragole a brunoise 400g

pectina NH 10g

prosecco 500g

zucchero 60g



Mettere a macerare le fragole insieme allo zucchero . Scolare il liquido, dividere le fragole macerate alla base dello stampo scelto. Scaldarle il liquido delle fragole e il prosecco in un pentolino unendo la pectina e arrivare a consistenza semi densa (circa 15 min). Ricoprire le fragole nello stampo con un po di liquido e cuocere in forno a 150 C per circa 30 min.

PECTINA DI FRAGOLE



purea fragola setacciata 190g

acqua 125g

pectina NH 9,5g

gelatina 1,28g

zucchero 25g



Scaldare la purea setacciata con l’acqua. Unire lo zucchero mescolato con la pectina, portare a bollore per 1 min. Aggiungere la massa gelatina e stendere su silpat per poi cuocere in forno a 80 C. tostare le pectine in padella antiaderente e modellare prima che si secchi e diventi croccante.



FROLLA GLUTEN FREE



burro 225g

sale 2g

zucchero velo 225g

baking 5g

tuorlo 160g

farina gluten free 480g

farina di mandorle 60g



Lavorare il burro con lo zucchero a velo, unire i tuorli e infine le farine lavorando fino a completo assorbimento.

Far riposare l’impasto in frigorifero una notte.

Stendere l’impasto ad un altezza di 1mm e Cuocere a una temperatura di 170 C

POLVERE DI FRAGOLA



Lascia essiccare naturalmente gli scarti dell’estrazione di fragola e poi frullare e setacciare la polvere.

MONTAGGIO



Per prima cosa mettere a scongelare la mousse di ricotta al centro del piatto con un biscotto di frolla gluten free al centro. Nel mentre stendere finemente il marzapane e copparlo della dimensione superiore alla mousse di ricotta e adagiarlo sopra per coprirla completamente. Adagiare la tatin/aspic di fragole al centro, la quenelle di sorbetto alla fragola e decorare con pectina di fragola, fragola essiccata e un pizzico di polvere.

