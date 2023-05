“Fragola Velata” - Variazione di fragole, mousse, gelee` e polvere con sable` di frolla, frangipane, crema pasticcera, lemon curd e menta fresca

Il format live “A casa di…”, ideato da Unilever Food Solutions nell’ambito del progetto Foodart - Il Menu del Futuro, prevede la diretta dalle cucine degli stellati, partner del progetto 2023, che interpretano, attraverso le loro ricette, la “Tradizione Moderna” e la “Cucina Sostenibile”, tendenze emerse dal Future Menu Trend Report di Unilever Food Solutions come centrali nella cucina italiana e all’interno di Foodart, il progetto formativo, alla sua quarta edizione, che esplora le sfide future dello chef e fornisce strumenti per affrontarle con successo.



Durante l’evento “A casa di …” del 19 maggio, Tommaso Foglia ha realizzato la sua “Fragola Velata”, variazione di fragole, mousse, gelee` e polvere con sable` di frolla, frangipane, crema pasticcera, lemon curd e menta fresca e “Da Palermo a Città del Messico”, tacos con biscotto al pistacchio, spuma di ricotta, arancia candita e vaniglia con pistacchi sabbiati e pralinati. Per rivedere la registrazione completa clicca qui.



Il progetto Foodart è realizzato in partnership con Federazione Italiana Cuochi, che da anni affianca Unilever Food Solutions nello sviluppo di proposte formative innovative.



Ecco la ricetta “Fragola Velata” - Variazione di fragole, mousse, gelee` e polvere con sable` di frolla, frangipane, crema pasticcera, lemon curd e menta fresca



INGREDIENTI (PER 10 PORZIONI)

• Per la frolla sable`:

795 g farina frolla w 130-150

360 g burro 82% a cubetti freddo

195 g zucchero

142 g uova

1 g sale



• Per la crema pasticcera:

800 ml latte

200 ml panna

240 g tuorli

240 g zucchero

40 g Maizena Amido di Riso

40 g Maizena Amido di Mais

n. 1 bacca di vaniglia



• Per il frangipane:

160 g crema pasticcera

100 g farina di mandorle

85 g zucchero a velo

65 g burro a temperatura ambiente

5g Maizena Amido di Mais

5g rhum

n. 1 uovo



• Per la lemon curd:

150 g burro

120 g zucchero semolato

100 g uova

n. 2 limoni



• Per la mousse di fragola:

500 ml latte fresco

250 g Carte D’Or Base Neutra Mousse

150 g purea di fragole

1 g vaniglia

q.b. polvere di fragole disidratate



• Per la gelatina di fragola:

250 g purea di fragole

50 g acqua

50 g Carte D’Or Base Neutra Gelatina

q.b. Carte D’Or Stacca Facile



• Per la Finitura:

q.b. menta fresca

q.b. polvere di fragola

q.b. fragole e fragoline fresche



ROCEDIMENTO

• Per la frolla sable`

In planetaria inserire il burro, lo zucchero, il sale e la farina e impastare con il gancio a foglia fino a che non si sabbia il tutto. Alla fine aggiungere le uova. Estrarre dalla planetaria e appiattire la massa. Procedere direttamente a foderare lo stampo stendendo la pasta allo spessore di 2 mm.



• Per la crema pasticcera

Versare in una pentola il latte con la panna e la bacca di vaniglia e riscaldare. Nel mentre unire i tuorli allo zucchero mischiando bene con la frusta. Aggiungere un po’ di latte caldo insieme agli amidi. Versare il composto ottenuto sul fuoco e cuocere a fuoco medio fino a che la crema risulti densa ed abbia raggiunto gli 84°C. Raffreddare immediatamente in un recipiente gia` freddo.



• Per il frangipane

Nel cutter inserire tutti gli ingredienti e lasciar lavorare la macchina fino a che non si ottiene un prodotto liscio ed omogeneo.



• Per la lemon curd

Mescolare lo zucchero con lo buccia di limone. Cuocere le uova con lo zucchero a 81°C. Una volta che la crema si raffredda a 35°C inserire il burro e il succo dei limoni e mixare.



• Per la mousse di fragola

Montare in planetaria tutti gli ingredienti per ottenere una mousse leggera e spumosa. Versare poi negli stampi ed abbattere immediatamente.



• Per la gelatina di fragola

Mixare bene gli ingredienti e porli a riscaldare sul fuoco a 60°C. Versare il composto su una teglia vaporizzata con Carte D’Or Stacca Facile e lasciar riposare in frigo fino al momento dell’utilizzo.



• Per la finitura

Impiattare tutti gli elementi e decorare con la menta fresca, le fragole tagliate e la polvere di fragole.

