Lollipop di frozen yogurt con menta e Prugne della California

Lollipop di frozen yogurt con menta e Prugne della California.

Per l’estate 2023, il California Prune Board, che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, ha realizzato, in collaborazione con la food blogger Teresa Balzano, i Lollipop di frozen yogurt con menta e Prugne della California. Ideali per combattere il caldo e soddisfare il desiderio di una merenda fresca e gustosa, sono un’alternativa originale al classico gelato per il dessert. Il sapore dolce delle Prugne della California abbinato a quello della menta crea un’esperienza di gusto fresca, intensa e contrastante, esaltata dalla cremosità del frozen yogurt. Il tocco finale è il cioccolato ruby, che con il suo colore vivace e unico, è una decorazione incantevole sui lollipop che conquisterà gli occhi e il palato di grandi e piccini.

Ingredienti per circa 20 lollipop

Ingredienti per circa 20 lollipop

8 Prugne della California

400 g di yogurt greco

1 dl di latte

50 g di zucchero

30 foglie di menta fresca

100 g di cioccolato ruby

20 stecchini

stampo per lollipop

Preparazione

Versare in un pentolino il latte con lo zucchero e lasciare intiepidire fino a quando lo zucchero sarà completamente fuso. Lasciare raffreddare. Tagliare intanto le Prugne della California a tocchetti. Mescolare il latte con lo yogurt. Aggiungere le Prugne della California, 4-5 foglie di menta e amalgamare il tutto. Disporre le altre foglie di menta nelle cavità di uno stampo per lollipop e versare all’interno il composto di yogurt. Per non avere sbavature, utilizzare una sac à poche. Infilare gli stecchini e trasferire nel congelatore. Se il vostro stampo è a semisfera conviene congelare metà delle semisfere e poi unirla all’altra metà solo una volta che il composto sarà congelato. Quando i lollipop saranno ben ghiacciati far fondere a bagnomaria il cioccolato. Prelevare i lollipop dallo stampo e disporli su un foglio di carta forno. Affondare nel cioccolato i rebbi di una forchetta e poi decorare i lollipop facendo colare il cioccolato dalla forchetta che muoverete velocemente per dare l’effetto delle macchie casuali. Lasciare rassodare qualche secondo, girare i lollipop dall’altro lato e ripetere l’operazione. Conservare poi nel congelatore fino al momento del servizio.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.