Succede che prendono vita dei dolcetti sfiziosi, dall’aspetto stregato e dal sapore unico, pronti a conquistare tutti.

Ingredienti:

4 Magdalenas Schär

4 Luxury Schär

30 g burro

150 g glassa al cioccolato al latte

150 g formaggio fresco spalmabile

50 g zucchero a velo

Colorante alimentare arancione

Magdalenas stregate

Merendine soffici, deliziose e leggere, racchiudono una golosa farcia di confettura di albicocca; senza glutine, senza lattosio, senza frumento, senza olio di palma! Disponibile in una confezione da 200 g contenente 4 monoporzioni.Pregiato frollino friabile e croccante, Luxury conquista il palato con la sua ricca e golosa copertura di cioccolato al latte. Senza glutine, senza frumento e senza olio di palma, ma con tanto tanto gusto. Disponibile in una confezione da 200 g.





Preparazione

Per poter ottenere dei cioccolatini che riprendano la forma allungata dei cappelli delle streghe, ritagliare dei quadrati 10x10 di carta alluminio per alimenti e formare dei coni. Sciogliere il cioccolato con il burro, per 1 minuto, nel microonde. Mescolare bene, fino a quando tutto il cioccolato è fuso e riempire i coni. Lasciare raffreddare per 30 minuti circa, in frigo. Con una frusta elettrica montare il formaggio fuso con lo zucchero a velo ed il colorante alimentare. Con il sac à poche decorare le Magdalenas. Posizionare un biscotto Luxury su ognuna. Estrarre i cioccolatini dal frigo ed eliminare la carta argentata. Farcire il centro di ogni biscotto con della crema da formaggio e posizionare il cioccolatino. Decorare i bordi con piccole gocce di crema.

Conservare in frigorifero fino al momento di servire.

