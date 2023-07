Meringa ghiacciata allo yogurt e lime con macedonia di fragole al sambuco

Per il parfait:

250 g yogurt naturale

250 g yogurt greco

3 lime

3 g gelatina in fogli

150 g miele

90 g zucchero

200 g albume pastorizzato

300 g panna

Per la macedonia:

250 g fragole

40 g sciroppo di sambuco

Per la meringa:

125 g albume

250 g zucchero

Preparazione: strizzare la gelatina precedentemente ammollata in acqua fredda, farla sciogliere in microonde e unirla allo yogurt. inserire la zeste di lime nello yogurt e mettere da parte. portare a bollore il miele con lo zucchero e versarli a filo nell’albume mentre monta. unire lo yogurt alla meringa ottenuta e aggiungere la panna montata. stendere il composto in uno stampo e abbattere.

pulire le fragole tagliarle a pezzi e condirle con un cucchiaio di sciroppo di sambuco.

montare gli albumi con lo zucchero e dressare la meringa formando 2 dischi. il primo liscio che andrà posizionato sotto il parfait e l’altro formato da dei ciuffi. cuocere in forno la meringa a 100° per 1 ora.



