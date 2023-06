Panna cotta con frutti di bosco e sponge alla nocciola

Panna cotta con frutti di bosco e sponge alla nocciola.

Una ricetta di Lorenzo Lacriola della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Panna cotta

1 l Panna da montare UHT Bayernland

500 ml latte intero

300 g zucchero semolato

30 g colla di pesce

1 bacello di vaniglia



Salsa ai frutti di bosco

500 g frutti di bosco

150 g zucchero semolato



Sponge alla nocciola

3 uova

75 g zucchero semolato

25 g farina di mandorla

50 g pasta alla nocciola



Per guarnire

30 lamponi

30 more

30 mirtilli

30 ribes

Preparazione

Panna cotta

In un pentolino inserire la panna, il latte, lo zucchero e la vaniglia portando il tutto alla temperatura di 90°C. Aggiungere al composto la colla di pesce precedentemente ammollata. Foderare gli stampi, versare negli stampi a forma di savarin e mettere in abbattitore a 4°C.



Salsa ai frutti di bosco

Unire i due ingredienti in una boulle e cuocere in microonde per 5 minuti a 900W. Frullare il tutto con un minipimer, passare allo chinoise, fino ad ottenere una salsa. Abbattere in positivo.



Sponge alla nocciola

In un blender mettere tutti gli ingredienti e frullare finquando il composto non risulta liscio. Versare il composto in un sifone ed inserire 2 cariche di CO 2 . Far riposare in frigo per circa 1 ora. Sifonare il composto in un contenitore idoneo per la cottura, cuocere in microonde per circa 2 minuti a 850W.



Servizio

Al centro del savarin di panna cotta mettere la salsa ai frutti di bosco, guarnire con frutti di bosco freschi e lo sponge alla nocciola.

