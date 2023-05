Tartelletta ripiena di crema al caffè, bon bon di tiramisù e croccante alla frutta secca

Tartelletta ripiena di crema al caffè, bon bon di tiramisù e croccante alla frutta secca.

Ricetta di Francesco Cinquepalmi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Base tiramisù

1 preparato per tiramisù Carte D'or

250 g latte

250 g panna

7 g gelatina



Tartelletta viennese

700 g burro

1 kg farina 00

50 g lievito in polvere

200 g farina di nocciole

150 g albume

280 g zucchero a velo

4 g sale



Crema al caffè

10 pz savoiardi

50 g caffè espresso

5 g rum invecchiato



Finitura

100 g cacao amaro

100 g cioccolato fuso

q.b. oro spray



Croccante alla frutta secca

200 g zucchero fondente

20 g glucosio

200 g frutta secca in granella



Preparazione

Base tiramisù

Sciogliere la gelatina nel latte a 36°C. Incorporare il resto degli ingredienti. Versare il composto negli stampi sfera di 4 cm. Abbattere in negativo.



Tartelletta viennese

Sabbiare il burro con le farine e il lievito. Aggiungere il resto degli ingredienti fino a ottenere un impasto. Far riposare in frigorifero, dopodiché stenderlo ottenendo una sfoglia sottile, rivestire gli stampi per tartelletta e cuocere a 180° in forno statico valvola aperta.



Crema al caffè

Mixare i savoiardi con il caffè caldo ed il rum. Porre il composto ottenuto in una sac à poche.



Finitura

Utilizzare il cioccolato fuso per isolare la tartelletta. Rifinire la sfera con l'oro spray. Utilizzare il cacao amaro per rifinire la sfera finita.



Croccante alla frutta secca

Fondere gli zuccheri ed unirvi la frutta secca, stendere il composto e copparlo da tiepido ottenendo dei dischi di 2mm di altezza.



Servizio

Farcire le tartellette con la crema al caffè, posizionare il disco di frutta secca, adagiarvi sopra la sfera di tiramisù rifinita con l'oro spray e spolverare con il cacao amaro.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.