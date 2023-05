Zucca e amaretti con crema speziata



Ricetta di Antonio Dell'Oro della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi

Ingredienti per 10 persone

Dacquoise mandorla e amaretti

340 g uova intere

200 g zucchero a velo

200 g albume

60 g zucchero semolato

200 g farina di mandorle

100 g farina media forza

60 g Amaretti Bonomi sbriciolati

70 g burro



Crema speziata

125 g panna fresca

125 g mascarpone

100 g latte fresco

20 g zucchero a velo

3 g cannella in polvere

1 g cacao in polvere 22/24



Zucca lessata dolce

400 g acqua

25 g zucchero

4 g sale

500 g zucca pulita



Gelée di zucca

300 g zucca pulita

80 g zucchero semolato

70 g isomalto

3,2 g Addensami Fic

3 g succo di limone

25 g Amaretti Bonomi



Chips di zucca

125 g acqua

100 g zucchero

25 g isomalto

3 g succo limone

q.b. zucca pulita



Preparazione

Dacquoise mandorla e amaretti

Montare le uova intere con lo zucchero a velo per qualche minuto. A parte montare l'albume con lo zucchero semolato ed una volta ottenute le due masse ben stabili unirle aggiungendo una alla volta le farine e infine gli amaretti sbriciolati. Ultimato il composto, unire il burro fuso intorno ai 40°c, stendere l'impasto di uno spessore di circa 0,5 cm e portare a cottura a 170°c per 12-15 minuti. Abbattere e conservare.



Crema speziata

Miscelare a freddo con un mixer ad immersione tutti gli ingredienti. Conservare in frigo e al momento dell'utilizzo filtrare i liquidi in un sifone da 1/2 litro. Aggiungere una carica di Co2 per ottenere una spuma montata soffice ma non molto strutturata.



Zucca lessata dolce

Tagliare la zucca a cubetti di 7x7 mm e sbianchire in acqua salata, conservare.



Gelée di zucca

Cuocere i cubetti di zucca in acqua, scolare e mixare con un minipimer. Trasferire il composto ottenuto in un pentolino e miscelare con lo zucchero, la pectina e l'isomalto uniti precedentemente, portare a cottura fino a 104°C ed aggiungere fuori dal fuoco il succo di limone e gli amaretti sbriciolati, mixare con un minipimer. Conservare in frigo fino all'utilizzo.



Chips di zucca

Con l'aiuto dell'affettatrice, tagliare un quarto di zucca in strisce lunghe e strette. Con gli ingredienti rimanenti preparare uno sciroppo ed immergervi le strisce di zucca per circa 10 minuti. Scolare ed essiccare con l'aiuto di un essiccatore.



Servizio

Sul fondo del bicchiere di servizio inserire gli amaretti sbriciolati, dressare la gelée di zucca e la dacquoise di mandorla e amaretti, terminare con la gelée di zucca. Conservare il bicchiere in frigorifero. Al momento del servizio caricare il sifone con la crema speziata, agitare e dressare la crema montata sulla composizione nel bicchiere. Decorare con le chips di zucca e amaretti a pezzetti.

