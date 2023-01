Ingredienti

200 g di Gorgonzola Dop piccante

250 g di pasta per pizza

50 g di mozzarella

150 g di cipolla rosse di Tropea

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

100 g di pomodorini

50 g di salsa di pomodoro

Sale

Pepe

Pizza con Gorgonzola Dop, cipolle rosse e pomodorini

Preparazione

Preriscaldare il forno a 210°.

Tagliare le cipolle a rondelle sottili e i pomodorini a fettine. Imbiondire la cipolla in padella con un cucchiaio di olio, sale e pepe, aggiungere i pomodorini e cuocere per circa 3 minuti a fuoco medio.

Stendere la pasta della pizza in una teglia precedentemente oliata, distribuire un cucchiaio di salsa di pomodoro, aggiungere le cipolle e i pomodorini lasciando circa 2 cm per il bordo.

Spargere la mozzarella e il Gorgonzola tagliati a dadini, aggiungere il pepe ed infornare per circa 15 minuti nel forno già caldo.

Servire la pizza calda.

