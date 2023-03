Ecco la ricetta terza classificata realizzata da Luca Bruschetti: Ricordo di una pizza e fichi, focaccia croccante, consistenze di Pecorino Romano Dop e fichi caramellati. «Siamo partiti dall’idea di reinterpretare la pizza e fichi romana, in questo caso abbiamo usato una focaccia che produciamo al nostro ristorante, ma a casa si può tranquillamente replicare con pane avanzato o focaccia avanzata evitando così di sprecarli».



Ingredienti e procedimento per 4 persone

Focaccia: quattro pezzi di focaccia tagliati rettangolari, se la focaccia è molto spessa dividerla a metà, condirla con un filo di olio evo e tostiamola in forno a 180 °c per 5 minuti.



Cremoso al Pecorino Romano Dop:

Latte 0,5 l

Amido di mais 40g

Pecorino Romano Dop 150g

Pepe nero a piacimento



In un pentolino portare a leggero bollore il latte e l’amido, in modo tale da attivare gli amidi, fuori dal fuoco aggiungere il formaggio e il pepe nero e miscelare con una frusta, filtrate il tutto coprite con pellicola a contatto e facciamo riposare in frigorifero. Quando il composto si sarà addensato lavoriamolo ancora una volta con la frusta e mettiamolo in una sac a poche.

Ricordo di una pizza e fichi, focaccia croccante, consistenze di Pecorino Romano Dop e fichi caramellati

Pecorino Romano Dop 250gLatte 250gPanna da montare 190gColla di pesce 1 foglioSifoneSciogliere il pecorino nel latte, mixare al minipimer e filtrare, aggiungere la panna, la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda e mixare di nuovo. Versare il composto nel sifone, mettere due cariche di N2O e far riposare in frigorifero per un paio d’ore.3 fichi50g zucchero di canna30g burroFrullare lo zucchero fino a farlo diventare polveroso, passare gli spicchi di fico precedentemente tagliati nello zucchero di canna e caramellarli in padella col burro.Usiamo la nostra focaccia come fosse la basa di una pizza e andiamo a costruire il nostro piatto alternando fichi caramellati, cremoso e spuma, concludiamo con germogli di pisello e fiori edibili.

