Scrocchiarella rustica con misticanza, alici e limone

Scrocchiarella rustica con misticanza, alici e carpaccio di limone

Scrocchiarella rustica con misticanza, alici e carpaccio di limone.

Ricetta di Andrea Del Villano della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Scrocchiarella Rustica ltalmill dim. 40x 30



Misticanza

10 g nasturzio

10 g cerfoglio

10 g cavolo siberiano

10 g bietoline

10 g micro rucola

10 g micro ravanello

10 g foglie di shiso

10 g kikuna



Dressing per misticanza

30 ml succo di lime

20 ml succo di limone

0,2 g sale

0,2 g pepe

10 alici dissalate

0,3 g aglio

so ml olio evo



Alici e carpaccio di lime

5 alici dissalate

1 lime non trattato

10 ml olio evo

Preparazione

Misticanza

Lavare e asciugare bene la misticanza, disporre in un contenitore con carta umida e riporre in frigo.



Dressing per misticanza

Miscelare tutti gli ingredienti al mixer e trasferire in uno squeezer.



Alici e carpaccio di lime

Dissalare le alici, pulire ed aprire a meta. Condire con olio e lasciar riposare. Affettare sottilissimo il lime per intero con l'affettatrice e tenerlo da parte per ilservizio.



Servizio

Rigenerare la base in forno ventilato a 240°( per 7 minuti, lasciar raffreddare dopodichè condire la misticanza con il dressing, disporre sulla scrocchiarella, aggiungere le alici ed il carpaccio di lime, ultimare con altro dressinge servire.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.