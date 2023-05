Filetto di baccalà con spuma alla mandorla e verdure marinate alla gazzosa

Filetto di baccalà con spuma alla mandorla e verdure marinate alla gazzosa.

Ricetta di Fabio Mancuso della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Mantello verde

25 g iceberg

120 g piselli gelo

60 g sedano

260 g Acqua Lurisia

18 g gelatina elastic

q.b. sale e pepe



Ripieno alla zucca

60 g purea di zucca cavolfiore cotta al forno

30 g robiola

20 g mascarpone

q.b. sale e pepe



Marinatura alla gazzosa

170 ml Gazzosa Lurisia

80 ml aceto di riso

10 g zucchero

3 foglie di menta fresca

2 g di scorza di agrumi

2 g di anice stellato



Verdure marinate

120 g cuore di finocchio

120 g cuore di sedano

100 g daikon

100 g cetriolo



Spuma alla mandorla

200 ml acqua Lurisia

250 g mandorle pelate

50 ml panna fresca



Gazzosino alla rucola

52 g di rucola

260 ml Gazzosa Lurisia

320ml sorbetto al limone



Filetto di baccalà al timo

550 g cuore di baccalà

30 g burro

30 g olio evo

2 rametti di timo

q.b. sale e pepe



Mosaico di mare

200g ritagli di baccalà

150 g filetto di salmone

150 chele di king crab pulite

q.b. gelburguer

q.b. polvere di peperone arrostito

q.b. sale e pepe

80 g alghe miste

5 g scorza di lime



Crema di cavolfiori

200 g cavolfiore

70 ml panna fresca

10 g burro

q.b. sale e pepe



Preparazione

Mantello verde

Frullare tutti gli ingredienti e passare al setaccio, aggiustare di sale e pepe. Pesare 300 g di composto, aggiungere la gelatina e portare a bollore, versare il tutto su di un vassoio avendo cura di ottenete uno strato di circa 1/2 mm. Coppare con un coppapasta di 3 cm.



Ripieno alla zucca

Passare al setaccio la zucca e incorporare il restante degli ingredienti, dressare il tutto al centro del cerchio di mantello verde e confezionare dei ravioli.



Marinatura alla gazzosa

Portare a bollore la gazzosa, l'aceto, lo zucchero, il sale e l'anice stellato. Far raffreddare e unire in infusione il restante degli ingredienti.



Verdure marinate

Mondare e lavare le verdure e con l'ausilio di una mandolina tagliare a fette molto sottili. Porre in una busta per il sottovuoto, aggiungere la marinatura alla gazzosa e lasciare marinare per circa 1 ora.



Spuma alla mandorla

Frullare il tutto, setacciare misurate 140 ml di composto e unire la panna mettendo il tutto in un sifone.



Gazzosino alla rucola

Frullare la rucola con la gazzosa e il sorbetto al limone, passare al setaccio e frullare qualche secondo prima di servire.



Filetto di baccalà al timo

Rifilare il cuore di baccalà e avvolgerlo nella pellicola, abbatterlo leggermente in negativo e ricavare 10 tranci di circa 35/40 g cadauno 1 altezza 1,5 cm e larghezza di 5 cm. Posizionare i filetti in una teglia forata, coprire con pellicola e cuocere a 52°(vapore per 25 minuti. In una padella scaldate il burro con l'olio e il timo, rosolare i tranci di baccala da entrambi le parti e impreziosire di sale e pepe.



Mosaico di mare

Tagliare il salmone in strisce e disporle su un foglio di pellicola, unire i ritagli di baccala, e spolverare di Gelburguer e di polvere di pomodoro, impreziosire di sale, pepe e scorza di lime, unire le chele di King Crab arrotolate formando un cilindro. Stendere un foglio di pellicola e disporre le alghe, togliere il cilindro di pesce dalla pellicola e porlo sopra, arrotolare nuovamente. Appendere il cilindro su una griglia e cuocere a 55°(vapore portando a una temperatura al cuore di 55°C.



Crema di cavolfiori

Bollire il cavolfiore in abbondante acqua salata, scolarlo, unire i restanti ingredienti e frullare con un minipimer a immersione fino ad ottenere un composto liscio.



Servizio

Sulla parte superiore del piatto adagiare le verdure marinate, unirei ravioli e decorare con dei germogli di cress. Sulla parte sinistra adagiare una fetta di mosaico e impreziosirla con un po’ di citronette, mentre sulla parte destra posizionare il trancio di bacca la caldo, terminare con spumoncini di crema al cavolfiore e la spuma alle mandorle. Servire il gazzosino all'interno di un bicchiere flûte.

