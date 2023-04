Ingredienti

4 calamari

3 melanzane di media lunghezza

100g di parmigiano

400g di pomodorini pelati

200g di mozzarella fior di latte

200g di panna fresca

20g di farina di riso

20g di burro

1 mazzetto di basilico

100 olio d’oliva neutro

sale e pepe a sentimento

Calamaro ripieno di parmigiana di melanzane con fonduta di mozzarella, basilico e pomodoro

Procedimento

Puliamo i calamari e li farciamo con le melanzane precedentemente fritte e condite con pomodoro basilico sale pepe parmigiano, li chiudiamo alle estremità, aiutandoci con uno stuzzicadenti.

Per la fonduta di mozzarella

Procediamo come una besciamella classica, quindi portiamo a bollore la panna, la uniamo al roux di burro e farina di riso, aggiungiamo la mozzarella e frulliamo il tutto con un frullatore o bimby.

Finitura del piatto

Sul fondo mettiamo un po’ di fonduta a specchio, il calamaro scottato leggermente in padella e finito in forno per 3 minuti, a piacere decoriamo con un po’ di salsa di pomodoro e un po’ di basilico.

