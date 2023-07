Filetti di triglia, cozze, scalogni e crema di lattuga di mare

Filetti di triglia avvolti nel pane Dop, salsa di cozze alla marinara, scalogni al sale e crema di lattuga di mare

Filetti di triglia avvolti nel pane, salsa di cozze alla marinara, scalogni al sale e crema di lattuga di mare.

Ricetta di Riccardo Monco, chef Enoteca Pinchiorri di Firenze, 3 stelle Michelin e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti per 4 persone:

4 triglie di scoglio medio grandi

1/2 succo di limone

10g olio extra vergine

Sale. q.b.

Pepe q.b.

4 fette di pane in cassetta dello spessore di 4 mm

Procedimento

Squamare ed eviscerare le triglie. Sfilettarle e spinarle mantenendo attacchi i due filetti per la coda. Condire poi le triglie con olio, sale, pepe e succo di limone.

Prendere le fette di pane e avvolgere i due filetti di triglia avendo cura di non rompere il pane.

Ingredienti per la salsa di cozze alla marinara:

400g di pesce per zuppa

Mezza cipolla fresca

4 spicchi di aglio

Un ciuffo di prezzemolo

Un ciuffo di basilico

Mezzo peperoncino fresco

40 g di concentrato di pomodoro

250 g di passata di pomodoro

2 pomodori freschi

150 ml di vino bianco

2 kg di cozze

4 filetti di acciughe sotto olio

40 g di capperi

250 ml di fumetto di pesce

Procedimento

In una casseruola fare soffriggere olio, cipolla tagliata a julienne, aglio a fettine, prezzemolo, basilico e un mezzo peperoncino fresco. Una volta rosolati aggiungere il pesce a pezzi privato di occhi, branchie e viscere. Rosolare nuovamente. Sfumare poi con vino bianco, aggiungere il concentrato poi la passata e il pomodoro fresco tagliato a pezzi. Coprire con il fumetto e lasciare cuocere per circa 45 minuti.

Pulire ed aprire le cozze in una pentola con un mestolino d’acqua poi sgusciarle e filtrare l’acqua di cottura. In una pentolino preparare un fondo con olio, tre spicchi di aglio a fette, le acciughe e i capperi. Rosolare a fuoco basso. Aggiungere poi le cozze con la loro acqua filtrata. Far cuocere 5 minuti dopodichè emulsionare il tutto e passare allo chinoise.

Ingredienti per gli scalogni al sale:

4 scalogni

200g sale grosso

50 g di acqua

40 g di aceto di lamponi

20 g di aceto di vino rosso

10 g di zucchero

1,5 g di sale

2 foglie di menta

Procedimento

Coprire gli scalogni col sale grosso e cuocerli in forno col 20% di umidità a 160°C per 18 minuti. Preparare la marinatura a caldo con il resto degli ingredienti, immergervi gli scalogni precedentemente sbucciati e una volta raffreddati chiuderli sotto vuoto con la marinatura.

Per le cozze marinate (per 200 g di cozze marinate):

2 kg di cozze

50 ml di olio di oliva

5 g di cumino

2 spicchi di aglio

La buccia di mezzo limone

5 g di origano secco

50 g di pomodori confit

2 pomodori freschi

1 filetto di acciuga sott’olio

2 foglie di basilico

Procedimento

Pulire le cozze e aprirle come in precedenza per la salsa. In un pentolino insieme all’olio far cuocere gli spicchi d’aglio, il cumino, 3/4 dell’origano, buccia di limone, capperi e pomodori confit. Lasciare insaporire ed unire poi le cozze senza la loro acqua. Mettere tutto in un barattolo di vetro e lasciar marinare.Pelare e tagliare i pomodori a concasse, condire con acciuga tagliata finemente, il rimanente origano, olio extra vergine, le foglie di basilico, sale e pepe. Scolare poi le cozze e condirle con il pomodoro.

Per la crema di lattuga di mare:

Ingredienti per 300 g di salsa:

200 g di prezzemolo lavato e sfogliato

50 g di alghe nori

Gomma di xantana

50 g di acqua di cozze

Procedimento

Sbollentare il prezzemolo in acqua salata e raffreddarlo in ghiaccio. Frullarlo con le alghe, sbollentate e raffreddate, e l’acqua di cozze. Aggiustare di sale e addensare con xantana.

Finitura

In una padella con un filo d’olio rosolare le triglie avvolte nel pane da tutti e 4 i lati, poi finire la cottura 3 minuti in forno a 200°C.

In un piatto con l’aiuto di un biberon mettere la crema di lattuga ben fredda e la salsa alla marinara ben emulsionata. Adagiarvi le triglie cotte e guarnire con le cozze condite e gli scalogni al sale.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.