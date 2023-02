Ingredienti per 10 persone

Per il merluzzo

500 ml purea mango Unilever

800 g filetto di merluzzo

150 g gambero rosso di Mazara del Vallo

30 g olio evo

1 g pepe bianco

25 g gelatina vegetale sosa

q.b. sale

1 pz carta fata

spago alimentare



Per il gel al pompelmo

100 ml succo di pompelmo

50 ml acqua

20 g crystal mais

q.b. sale



Per l'insalatina di campo, agrumi e noci

30 g acetosella

100 g portulaca

5 g aneto

100 g foglie di spinaci baby

n. 1 vaschetta vene cress

20 g finocchietto selvatico

80 g boccioli di borragine

30 g ortiche

50 g mallo di noce

15 g aceto di mele

40 g olio evo

2 arance

1 limoni di Sicilia

q.b. sale

Filetto di Merluzzo al mango con insalatina di campo, agrumi, noci e gel di pompelmo

1. Porzionare il merluzzo in lingotti da 80 g ciascuno curandosi di rimuovere la pelle (la si può far bollire e disidratare, friggere ed usarla per aggiungere croccantezza al piatto), aprirli a libro, condirli con olio, sale e pepe e inserire al centro la polpa di gambero rosso, richiudere il pesce su sé stesso e cilindrare con l'ausilio della carta fata.Cuocere a convenzione 52°C in camera 49°C al cuore ed abbattere in positivo. Portare lapurea di mango a bollore con la gelatina vegetale, glassare i cilindri di merluzzo e mante­ nerli in positivo. Rigenerare in forno a 55°C1/2 vapore, umidita 50% valvola 1/2 per 15 minuti prima di servire.2. Frullare bene il tutto.





3. Lavare e sfogliare delicatamente le erbe di campo. Pelare a vivo gli agrumi e fare degli spicchi. Tostare le noci a 170°C per 4 minuti. Emulsionare aceto, olio e sale per condire, appena prima del servizio.

