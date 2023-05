Halibut, pomodoro, basilico e capperi

Ricetta di Keoma Franceschi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Halibut marinato al vapore

2 l acqua

200 g sale

1 scorza limone

20 g aneto fresco

4 filetti di Halibut no pelle Royal Greenland

q.b. gelburguer

50 g alghe dulse verdi e rosse miste già ammollate



Pappa al pomodoro

800 g passata di pomodoro

2 spicchi d'aglio

10 foglie di basilico

200 g pane raffermo tostato

100 ml olio evo

80 g sedano

q.b. peperoncino, sale e pepe



Spuma di basilico

50 g basilico fresco

150 ml olio evo

30 ml panna

250 ml acqua

10 g gelatina in fogli

q.b. sale e pepe

2 cariche di azoto



Capperi fritti

60 capperi sotto sale medi

250 ml olio di semi



Preparazione

Halibut marinato al vapore

Parare i filetti ricavando dei rettangoli, marinare in acqua, sale, scorza limone, aneto per 25min.Frullare gli scarti aggiungere le alghe mix ben acciugate e condire con sale e pepe. Cospargere la farcia su tutti i filetti e accoppiarli coda/testa testa/coda da avere 2 loin perfette. Chiudere ben stretti cuocere a vapore 55° per 25 minuti poi maillard.



Pappa al pomodoro

Soffriggere l'aglio, il peperoncino, il sedano per qualche minuto, aggiungere la passata di pomodoro, il basilico tritato e il pane, aggiustare di sapidità e cuocere la pappa per 25/30 minuti.



Spuma al basilico

Sbollentare il basilico e raffreddare, frullare con olio. Sciogliere la gelatina reidratata in 50 ml di acqua poi aggiungere i restanti ingredienti ( 200 ml acqua, 30 ml panna sale e pepe) frullare bene e mettere nel sifone con 2 cariche, riposare almeno 2 ore in positivo.



Capperi fritti

Lavare i capperi sotto acqua corrente per almeno 1 ora, asciugare bene e friggere in olio di semi. Al momento del servizio sbriciolare sul piatto dando una nota sapida e croccante.



Servizio

Rigenerare la pappa al pomodoro in un pentolino o in forno, scottare il pesce in padella, rigenerare la spuma a 40°C in un soft-cooker almeno 30 minuti prima del servizio e sbriciolare i capperi fritti per dare la nota sapida e croccante.

