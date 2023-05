Jambonette di astice, cremoso di patate e asparagi

Jambonette di astice, cremoso di patate, spuma olandese, asparagi e tartufo

Ricetta di Keoma Franceschi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Jambonette di astice e bacon

3 Astici Royal Greenland

300 g bacon a fette

2 pz scorza limone

q.b. erba cipollina

q.b. gelburguer

q.b. sale

q.b. pepe timut pestato

q.b. olio evo



Cremoso di patate allo zafferano

400 g patate gialle farinose

50 ml di panna

20 g di burro

30 g di mascarpone

20 g Parmigiano Reggiano

1 bustina di zafferano

q.b. sale e pepe

q.b. noce moscata



Asparagi

20 asparagi verdi medi

2 spicchi di aglio

q.b. sale e pepe

q.b. olio evo

Spuma olandese al vino bianco

400 g burro fuso

100 ml panna

200 ml vino bianco

q.b. alloro e dragoncello

6 tuorli

4 uova

30 ml succo di limone

q.b. sale e pepe

2 cariche di azoto



Crumble al tartufo

30 g burro

30 g farina 00

10 g

30 g isomalto

tartufo nero

20 g farina di mandorle

q.b. sale e pepe



Preparazione

Jambonette di astice e bacon

Pulire l'astice crudo da semi-congelato, condire con tutti gli aromi e arrotolare in pellicola formando un cilindro ben stretto e abbattere. Spellicolare, cospargere di gelburguer e avvolgere nel bacon. Cuocere a vapore 70°c con sonda al cuore a 59°C, abbattere in positivo e al momento del servizio generare la reazione di Maillard.



Cremoso di patate allo zafferano

Cuocere le patate con la buccia in acqua salata, scolare, passare al passatutto e procedere come un classico purè di patate, aggiungendo lo zafferano ed il mascarpone, tenere in sac à poche in mantenimento prima del servizio.



Asparagi

Sbollentare gli asparagi in acqua bollente salata, raffreddare in acqua e ghiaccio. Saltare gli asparagi al momento del servizio con olio, aglio e condire con sale e pepe.



Spuma olandese alvino bianco

Ridurre il vino bianco con alloro e dragoncello fino a raggiungere gli 80ml, filtrare, aggiungere al vino le uova ed i tuorli e portare a 84°C nell'Hotmix, aggiungere il burro, la panna, il succo di limone, aggiustare di sapidità e mettere nel sifone con 2 cariche di CO2. Rigenerare a 60°C prima di servire.



Crumble al tartufo

Frullare tutti gli ingredienti assieme, formare un panetto e congelare. Grattugiare con l'aiuto di una microplain, cuocere su teglia con carta da forno a 170°c per 10/12 minuti con ventola bassa.



Servizio

Cuocere il cilindro di astice almeno 3 ore prima del servizio e lasciare riposare a 3°C. Al momento del servizio spellicolare e generare la reazione di Maillard, se necessario passare in forno a 170°c per 3 minuti, spadellare gli asparagi con olio e aglio, sale e pepe, rigenerare la spuma in un soft­ cooker a 55/60°C almeno 1 ora prima del servizio, mantenere il purè a 65/70°C e finire il piatto con la nota croccante del crumble al tartufo.

