Rombo con asparagi, funghi bianchi e fumetto al Franciacorta

Ingredienti

1,3 kg Rombo

300 g Asparagi verdi

200 g Asparagi bianchi

500 g Fumetto di pesce

200 g Vino bianco Franciacorta

100 g Cipolla bianca

2 dl Panna fresca pastorizzata

200 g Champignon

10 g Erba cipollina



Preparazione

Per la salsa al Franciacorta rosolare la cipolla in una casseruola, unire tre quarti di vino e fatelo ridurre, unire il fumetto di pesce e la panna. Ridurre ulteriormente la salsa e in ultimo aggiungere il restante Franciacorta. Pulire gli asparagi e cuocerli in acqua salata e raffreddare. Tagliarli in tre parti e condire. Pulire i funghi, tagliarli e cuocerli in padella con olio d'oliva. Salare e pepare.

Tagliare finemente l'erba cipollina. Rosolare il pesce in padella, con olio d'oliva e timo, dalla parte della pelle per la maggior parte del tempo.





Composizione del piatto

Adagiare il rombo al centro del piatto, decorare con gli asparagi, nappare il pesce con la salsa al Franciacorta e cospargere con l'erba cipollina.



Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.